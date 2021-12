Teardown: Vollständige Kampagne der Voxel-Echtzeitzerstörung verfügbar

Vor mehr als einem Jahr informierten wir euch samt kurzer Ersteindrücke erstmals über Teardown, das sich nach wie vor in der Early-Access-Phase befindet. Seit dem wurden mehrere Updates veröffentlicht, die neben kleineren Verbesserungen unter anderem neue Maps und Missionen, Optimierungen des Fotomodus oder anpassbares Wetter umfassen.

Das jüngste Update, das vor wenigen Tagen freigegeben wurde und mit dem der Voxel-Titel auf die Version 0.9 aktualisiert wird, betrifft wiederum die Kampagne, die nun vollständig verfügbar ist. Nach Angaben der Entwickler erwarten euch zum Beispiel neue Missionstypen und neue Schauplätze sowie neuartige Werkzeuge, Roboter und „jede Menge Chaos“. Zur Kampagne heißt es auf der Steam-Produktseite:

Dein Unternehmen steht unter dem Druck wachsender Schulden und du nimmst Aufträge von mehr oder weniger zwielichtigen Personen an. Bald steckst du knietief in einer trüben Suppe aus Rache, Verrat und Versicherungsbetrug. Angefangen mit einigen mehr oder weniger legitimen Aufträgen, musst du bald Autos stehlen, Gebäude demolieren, Tresore sprengen, schießwütigen Robotern ausweichen und vieles mehr. Verbessere dein wachsendes Arsenal an Werkzeugen, indem du nach versteckten Wertgegenständen suchst, die in der Umgebung verstreut sind.