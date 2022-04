Teaser Mittels eigener Voxel-Engine lässt euch Entwickler Tuxedo Labs alles in seiner blockigen Welt zerstören. Neben Freunden explosiver Physikeffeke kommen dabei auch Tüftler und Planer auf ihre Kosten.

Im Sandbox-Modus könnt ihr die Lust an der Zerstörung leben und zum Beispiel eine Yacht anzünden, bevor ihr sie mit Ferienhäusern am Dock kollidieren lasst. Da keine NPCs auf der Karte sind, kommen nur Dinge zu Schaden.



Mit dem Kopf durch die Wand

Die Bergungsmission, während der im Sekundentakt kleine Tornados entstehen, gehört zu den atmosphärischen Highlights der Kampagne.



Schöne Ideen und einige Macken

Die merklichsten Schwächen von Teardown liegen bei der teils fummeligen Steuerung. Insbesondere das Klettern auf selbstgebauten Plankenpfaden kann zur Geduldsprobe werden und versaute mir manche Flucht. Teardown macht mich zum Rambo unter den Dieben. Der Fokus auf Vorbereitung durch gezielte Zerstörung sorgt für unverbrauchte Einbruchstouren, während ich immer mehr Werkzeuge freischalte, mit denen ich die detaillierte Abrissmechanik noch weiter ausnutzen kann. Es ist stets ein schönes Gefühl, wenn die Idee für eine Route am Ende aufgeht. Besonders, wenn obendrein alle optionalen Ziele erbeutet wurden (was später verteufelt knifflig wird), kommen mir die Worte "Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert" ganz von allein über die Lippen.Die verquere Logik von Teardown muss man schlucken: Selbst beim dritten Einbruch auf demselben Gelände in kurzer Zeit kann ich alle Zäune und Wände einreißen, es wurden mal wieder nur die Zielobjekte per Alarm gesichert. Auf Realismus zu Pfeifen kommt aber einer simplen Eleganz des Grundgameplays zugute. Dasselbe gilt für die doofe KI der später auftauchenden Wachroboter. Würden alle Wachen aufgeschreckt und zusammen auf mich Jagd machen, würde ich dauernd nur Schnellladen. Doch da die Wächter keine Verstärkung rufen, geht es so darum, meinen Fluchtweg zu sprengen, um sie abzuschütteln.Die merklichsten Schwächen von Teardown liegen bei der teils fummeligen Steuerung. Insbesondere das Klettern auf selbstgebauten Plankenpfaden kann zur Geduldsprobe werden und versaute mir manche Flucht.

TEARDOWN PC

Einstieg/Bedienung Übersichtliche Tastenbelegung

Werkzeuge werden Schrittweise eingeführt

Fahrzeuge mit je eigenem Fahrgefühl...

Quicksave-Funktion

Diverse Optionen, um Kampagne leichter zu machen (mehr Munition, mehr Zeit, Missionen überspringen) Keine grundlegende Einführung

Steuerung in teilen sehr fummelig

... doch es ist teils ein mieses Fahrgefühl

Quicksave-Spielstand wird bei Unterbrechung einer Mission gelöscht

Controller-Steuerung halbgar umgesetzt (besonders in Menüs/ auf Karte) Spieltiefe/Balance Spaßiges Zerstörungssystem

Umfangreiche Kampagne mit dutzenden Missionen

Missions-Design macht Zerstörung zum zentralen Werkzeug, um Ziele zu erreichen

Aufträge erlauben viele Vorgehensweisen

Viele verfügbare Werk- und Fahrzeuge

Abseits von Kampagne Sandbox-Modus, Herausforderungen und Mod-Support Zwischenzeitlich Missions-Monotonie in erster Hälfte der Kampagne

Zerstörungseffekte teils nicht nachvoll-ziehbar (Bordstein zerbricht unter Auto)

Statik wird kaum simuliert

Sehr dröge Inszenierung der Kampagne Grafik/Technik Komplett zerstörbare Umgebung mit Physik-Effekten wie sich ausbreitendem Feuer

Ansehnliche Lichteffekte Viele kleinere Objekte sehr abstrakt dargestellt

Bildrate nicht immer konstant

Teils Glitches Sound/Sprache Stimmungsvoller Soundtrack Keine deutsche Lokalisierung

Alle Screenshots und Spielszenen stammen von GamersGlobalnahm seinen Anfang als Techdemo, mit der Entwickler, um Physik-, Zerstörung und Beleuchtungseffekte zu testen. Als Ein-Mann-Studio Tuxedo Labs (später ergänzt um mehr Mitstreiter) begann er, ein Spiel auf Basis der Voxel-Engine seiner Demo zu entwickeln. Alles in Teardown besteht folglich aus den dreidimensionalen Blöcken, die den anerinnernden Look erzeugen, aber auch eine feingliedrige Zerlegung der Umgebung ermöglichen. Die seit dem Oktober 2020 andauernde Early-Access-Phase von Teardown nähert sich nun in wenigen Tagen ihrem Ende.Teardown bietet neben Mod-Unterstützung, Herausforderungen und einem Sandbox-Modus für ungeminderten Zerstörungswahn eine umfangreiche Kampagne, in der ihr einen vom Glück verlassenen Abrissunternehmer spielt. Stellt euck die erste Mission noch vor die erwartbare Aufgabe, ein Haus abzureißen (wenn auch unter anderem mit Zuhilfenahme herumstehender Gasflaschen), zeigt sich bald das wahre Gesicht von Teardown: Im Auftrag der Polizei und der lokalen Elite, die Privatfehden austrägt, müsst ihr wieder und wieder in Gebäude einbrechen und Computer, Autos oder Safes stehlen. Der Schlüssel zum Erfolg sind dabei eure Sprengmeister-Methoden.Meist besteht die Schwierigkeit darin, dass eure Ziele alarmgesichert sind. Sobald einer der zu stehlenden Gegenstände aufgehoben wurde, habt ihr 60 Sekunden Zeit, um alles weiter einzusacken und zu verschwinden. Ohne gute Vorbereitung ist das nicht zu machen und an der Stelle glänzt Teardown mit seinem Sandbox-Gameplay. Das Interface ist minimalistisch, um Ziele zu finden, orientiert ihr euch an der Karte. Ihr spielt den Raub erst im Kopf durch, sprengt Routen frei, parkt Autos strategisch, um schnell über die Karte zu düsen. Wichtige Elemente markiert ihr per Spraydose. Dazu lohnt Erkundung, um Wertsachen einzustecken, um Geld auf euer Konto zu spülen. So könnt ihr eure Hilfsmittel upgraden.Wenn alles bereit ist, legt ihr einen Quicksave an und dann geht es los. Zur treibenden Musik die Beute einzusacken ist immer wieder spannend. Wenn sich dann zeigt, dass ein gesprengtes Loch doch zu klein ist oder ihr Fahrfehler macht, klopft das Herz auf den finalen Metern zum Fluchtfahrzeug.Mit eurer wachsenden Zahl an Werkzeugen (von Schlaghammer gegen dünne Wände, über Lötkolben bis Raketenwerfer und montierbare Schubdüsen) und allerlei auf den Karten platzieren Fahrzeugen müsst ihr Mittel finden, um Wege abzukürzen oder die Position der Ziele zu verändern, ohne die Alarmanlagen zu beschädigen. Da ist es etwa praktisch, störende Wände loszuwerden oder ein zu stehlendes Auto auf einem Sattelschlepper in die nähe eures Fluchtfahrzeugs zu transportieren – aber schön vorsichtig! Die Physik kann etwas empfindlich sein, daher solltet ihr lieber die Schnellspeicher-Funktion nutzen, bevor ihr um eine schmale Kurve fahrt oder auf einen Wegteil mit abschüssigem Gelände fahrt. Nicht, dass die Fracht vom Schlepper rutscht und das mit der Alarmanlage verbundene Kabel reißt.Hin und wieder gibt es etwas Abwechslung zu den Raubzügen gegen die Zeit. Eine Mission zum Beispiel nutzt die Feuersimulation genial: Fast jedes Gelände verfügt über einen Feueralarm, der ebenfalls das 60-sekündige Fluchtfenster auslöst, sobald er anschlägt. Der Twist bei besagter Mission: Es gibt keine Diebstahlsicherungen, dafür ist die Beute in den Wänden von Häusern versteckt. Allerdings gewittert es und im Laufe der Mission schlagen immer wieder Blitze in Gebäude ein, sobald ihr in ihre nähe kommt, und setzen sie in Brand. Das sieht nicht nur schick aus, es nutzt die vorhandenen Systeme sehr clever für das Missionsdesign. Zwischenzeitlich gibt es jedoch sehr viele recht ähnliche Coups auf einem begrenzten Set an Karten. Nach der eintönigen Phase nimmt das Missionsdesign zur Mitte hin wieder Fahrt auf und schüttelt dann in der zweiten Hälfte wieder mehr neue Werkzeuge, Schauplätze und Elemente aus dem Ärmel. Da ist der Wachstum im Zuge des Early Access zu spüren: Die zweite Hälfte der Kampagne wurde deutlich später implementiert.Die Zerstörung als Rückgrat des vielseitigen Sandbox-Gameplays ist die große Stärke von Teardown, leistet sich jedoch doch auch ein paar Schnitzer. So ist doch sehr augenfällig, dass trotz der Kleinteiligkeit der Zerstörung die Statik von Gebäuden kaum simuliert wird. Das merkt ihr direkt bei der ersten Abriss-Mission der Kampagne. Ein paar verbleibende Wandblöcke oder der Rest des Backstein-Kamins reichen, um das Obergeschoss des Hauses vorm Einsturz zu bewahren.Mir ist auf dem Grundstück einer Villa so mancher Abschnitt eines gepflasterten Weges teils zerbrochen, wenn Autos vom Rasen über den Bordstein darauf gefahren sind. Wenn dann die Reifen sich doof verklemmten, musste ich teils aussteigen, sie mit der rechten Maustaste packen und aus der zerbröckelten Vertiefung schieben.An anderer Stelle kann es passieren, dass der Schutt nach dem Umfahren einer Wand das Weiterfahren unmöglich macht. In dem Falle mag das angesichts es Physiksystems konsequent sein, allerdings ist es nur mäßig spannend, den Schauplatz der eigenen Zerstörungslust aufzuräumen, damit die Mission weitergehen kann. Beim Herumspringen auf Schutt kam es dazu hin und wieder vor, dass ich kurz feststeckte und dann durch Objekte glitchte.Ebenso ärgerlich ist es, bei der eigentlichen Flucht eher daran zu scheitern, nicht mehr den richtigen Punkt zu finden, an dem die körperlose Spielfigur (auch in der Außenansicht beim Steuern von Fahrzeugen ist sie nicht zu sehen) beim Probedurchlauf anstandslos durch ein nicht zu großes Loch im Boden fiel – da lohnt es sih, früh in mehr Munition für Sprengmittel wie Rohrbomben zu investieren, damit gleich die Löcher großzügiger ausfallen können. Alternativ könnt ihr in den Optionen auch die verfügbare Munition erhöhen oder euch auf andere Art das Leben in der Kampagne leichter machen. Bis hin zur Option, Missionen zu überspringen.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)