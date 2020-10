Teardown: Voxel-Echtzeitzerstörung im Early Access // Erste Eindrücke

PC

Seit wenigen Tagen befindet sich Teardown im Early Access, sodass ihr euch zum momentanen Preis von 19,99 Euro einen Eindruck vom Spiel der Schweden Dennis Gustafsson and Emil Bengtsson verschaffen könnt. Auf den Punkt gebracht bietet euch das Spiel Minecraft-Optik, „realistische physikalische Simulation von Objekten, Trümmern, Wasser oder Rauch“ sowie eine „vollständig zerstörbare“ Umgebung. Zum Einsatz kommt eine eigens für Teardown entwickelte Physik- und Grafik-Engine, zudem wird Raytracing für die Beleuchtung genutzt (eine entsprechende CPU ist jedoch nicht erforderlich).

Aktuell stehen euch in der Early-Access-Fassung die noch unfertige Kampagne (fünf von mehr als 20 Missionen) und der Sandbox-Modus zur Verfügung, folgen soll des Weiteren ein Herausforderungsmodus. In der vollständigen Version von Teardown könnt ihr zudem bestehende Maps modifizieren oder eigene Umgebungen mittels der freien Voxel-Modelling-Software MagicaVoxe realisieren. Nach derzeztigen Angaben wird das Spiel etwa ein Jahr im Early-Access-Modus verbleiben.

Das Zerstören oder wenigstens Veränderung und Manipulieren der Umgebung steht in Teardown im Vordergrund. Während ihr im Sandbox-Modus nach Lust und Laune die jeweilige Map und ihre Gebäude dem Erdboden gleichmachen und mit der Physik spielen könnt – unter anderem mit schwerem Gerät wie Baggern oder LKW –, müsst ihr in der Kampagne etwas gezielter vorgehen. Zu Beginn stehen euch dafür ein Hammer, Löschmittel sowie ein Markierungsspray zur Verfügung, im weiteren Verlauf kommen weitere Werkzeuge hinzu, die darüber hinaus durch Upgrades aufgewertet werden können.

Erste Eindrücke

Von eurem heimischen Computer aus nehmt ihr Missionen an, deren Schwiewrigkeit naturgemäß ansteigt. In der ersten Aufgabe geht es noch darum, ein Haus einzureißen, wodurch ihr zugleich mit der Steuerung vertraut gemacht werdet. Weiter geht es mit dem Diebstahl von PCs von einem Firmengelände, was ebenfalls kein Problem darstellt. Die dritte Mission führt euch an den gleichen Schauplatz, dieses Mal sind die Zielobjekte jedoch diebstahlgesichert: Löst ihr den Alarm aus, bleiben euch 60 Sekunden bis zum Erreichen eures Fluchtfahrzeugs.

Grundsätzlich habt ihr alle Zeit der Welt, um euren Coup vorzubereiten (je weniger ihr allerdings benötigt, umso höher die Punktzahl). Reißt ihr alle Häuser ein, um die zu stehlenden Objekte schnellstmöglich zu erreichen, oder sprengt ihr nur an bestimmten Stellen Löcher in die Wände? Setzt ihr einen im Weg stehenden Baum in Brand, steigt ihr über ein Loch im Dach ein ... Möglichkeiten gibt es sehr viele. Jedes Level ist eine Art Puzzle, für das es nicht die eine Lösung gibt. Zur besseren Planung steht euch der Blick von oben zur Verfügung.

In der vierten Mission ist es zum Beispiel eure Aufgabe, in einem Hafen sowohl eine Unterkunft „verschwinden“ zu lassen als auch, zwei Safes im Meer zu versenken. Da das Häuschen aus Holz besteht, bietet sich ein Feuer an. Allerdings können die Flammen auf andere Gebäude übergreifen, was wiederum den Feueralarm auslöst. Zwar könnt ihr Feuer auch wieder löschen, jedoch nur in begrenztem Umfang. Die Tresore zu erreichen ist keine Schwierigkeit, sie aus den Gebäuden zu schaffen, schon etwas kniffliger, da ihr sie nicht tragen oder gar werfen könnt. Von einem nahen Bauhof „leiht“ ihr euch große und kleine Gabelstapler oder bei Bedarf einen LKW – bedenkt aber, dass auch die Vehikel (sichtbaren) Schaden nehmen.

Da das Planen einen Diebstahls durchaus länger dauern kann, könnt ihr jederzeit speichern beziehungsweise laden, sollte euch die Ausführung eures Vorgehens nicht zusagen. Das alles geht flott von der Hand, ebenso das Nutzen der wenigen schlichten Menüs. Aktuell wird Teardown ausschließlich mit Maus und Tastatur gesteuert (WASD fürs Bewegen, Mausrad und -tasten für Auswahl und Benutzen der Werkzeuge).

Sagt euch das Spielprinzip von Teardown zu, solltet ihr nicht nur Planungszeit, sondern auch Geduld hinsichtlich der großen Baufahrzeuge (LKW, Kran, Stapler, et cetera) mitbringen. Denn wie ihre realen Vorbilder bewegen sich diese eher schwerfällig. Stören sollte es euch zudem nicht, dass die Spielfigur (derzeit?) nicht zu sehen ist, wenn eines der Fahrzeuge gesteuert wird.

Von diesem kleinen Umstand abgesehen, funktionieren die Voxel-Echtzeitzerstörung und die Physik-Simulation bereits jetzt sehr gut und machen optisch durchaus was her. Die Soundeffekte sind nichts Besonderes, passen jedoch gut zum Geschehen. Zum Schmunzeln ist der Fernseher in eurem virtuellen Zuhause, auf dem eine Nachrichtensendung läuft, in der über euren jüngsten Überfall berichtet wird.

Wie immer bei Early-Access-Spielen muss abgewartet werden, wie sich diese weiterentwickeln. Für jene unter euch, denen zerstörbare Umgebungen im Stil eines „schöneren Minecraft“ zusagen, könnte Teardown ein nicht uninteressantes, spaßiges Spiel darstellen.