Windows 11: Erste Details und Gaming-Features // Release Ende 2021

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Frühere Prognosen zeichneten das Szenario, dass Windows 10 als Service nun bis zum Hitzetod des Universums weiterentwickelt werde und damit das letzte Windows bleibe. Das sieht Microsoft anders und hat in einem rund 45-minütigen Event offiziell die neueste Version des Windows-Betriebssystems vorgestellt und erste Details zu neuen Features, Gaming-Einbindung und dem Launch-Zeitraum von Windows 11 verraten.

Release, Upgrade und Support-Deadline für Windows 10

Windows 11 soll bereits zum Weihnachtsgeschäft 2021 an den Start gehen. Über das Windows-Insider-Programm werde schon kommende Woche eine erste frühe Version verfügbar gemacht.

Wie zuvor bei der 10er-Version wird es die Möglichkeit eines kostenlosen Upgrades auf das aktuellste Windows geben. In jedem Fall sollen Nutzer mit Windows 10 kostenlos zum neuen Betriebsystem umsteigen können. Die genauen Konditionen sind aber noch nicht bekannt. So ist noch nicht klar, inwieweit beispielsweise Nutzer von Windows 8 das Upgrade-Angebot wahrnehmen können. Der Preis beim Neukauf von Windows 11 wurde noch nicht bekannt gegeben.

Wer sich unter den Win10-Usern lieber nicht mit dem Wechsel des eigenen Betriebssystems auseinandersetzen möchte: Der Support durch Microsoft mit Sicherheitsupdates für die Version 10 wird im Oktober 2025 auslaufen.

Snap-Mechanik, Teams ersetzt Skype, Gaming-Features

Zu den Neuerungen bei der Bedienung gehört die Rückkehr der Widgets, die in einem ausklappbaren, transparenten Widget-Fenster personalisierte Feeds präsentieren. Außerdem soll das neue Snap-Layout mittels der Snap-Navigator-Funktion das Anordnen von mehr als zwei Fenstern unkomplizierter machen. Das Systemmenü sucht ihr nun vergeblich in der linken unteren Ecke, stattdessen wandern das Menü und der Power-Knopf in die Mitte der Taskleiste. Microsoft kehrt überdies Skype zugunsten eines anderen eigenen Kommunikationsprogramms den Rücken. Auf Windows 11 wird nunmehr allein Konferenz-Software Teams vorinstalliert sein.

Auch Xbox als Gaming-Label wird weiter auf Windows etabliert. Die Xbox-Kachel im Startmenü ist vorinstalliert und will euch den Game Pass schmackhaft machen. Dazu bewirbt Microsoft das neue Betriebssystem als das "beste Windows für Gaming". So biete Windows 11 einige von Xbox Series X|S bekannte Features wie integriertes Auto-HDR für Spiele mit Direct X 11 oder höher, die bisher nur den SDR-Farbraum nutzen. Wer eine NVMe-SSD in seinen Rechenknecht verbaut und entsprechende Win11-Treiber lädt, soll zudem auch von CPU-schonenden sehr schnellen Ladezeiten dank Direct-Storage-System profitieren, das Teil der "velocity architecture" der Xbox-Series-Modelle ist.

In dem Zusammenhang auch nicht uninteressant: Windows 11 soll nativ Android-Apps unterstützen. Zu den Details schweigt sich Microsoft allerdings noch aus.

Systemvoraussetzungen für Windows 11