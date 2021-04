Teaser Vier deutsche Spieldesign-Studenten erschaffen ein interaktives Bob-Ross-Werk: Malerisch bis zur Grenze des Kitsch, beruhigend wie ein Dampfbad – und bei näherer Betrachtung überraschend komplex.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobal



Steckt ihr im Stress? Fällt es euch schwer, einfach loszulassen und zu relaxen? Sind euch selbst Animal Crossing oder Stardew Valley zu aufregend? Dann versucht es mal mit Dorfromantik, dem wahrscheinlich entspannendsten Computerspiel der Welt. Ihr reiht einfach ein Hexfeld ans andere und lasst eure Traumlandschaft Realität werden. Bald sprießen saftig-grüne Wälder aus wiegenden Wiesen, schlängeln sich kühle Bäche durch sonnenverwöhnte Kornfelder, wachsen vereinzelte Gehöfte zu lebendigen Dörfern … Und ehe ihr euch verseht, ist es eine Stunde später, und ihr fühlt euch relaxt und zufrieden.

Kein Anno-Konkurrent

Auch wenn die Screenshots es nahelegen, ist Dorfromantik kein herkömmliches Aufbauspiel. Eher ähnelt es Lege- und Würfelklassikern wie Carcassonne oder Die Siedler von Catan, ist also mehr ein Puzzle- als ein Strategiespiel. Ihr startet auf einer freien Fläche mit einem Stapel von 40 sechseckigen Spielmarkern. Auf denen finden sich diverse Objekte wie Häuser, Felder oder Bäume. Häufig enthalten die Hexfelder mehr als ein Landschaftsmerkmal, beispielsweise auf der linken Hälfte ein Stück Eisenbahnschiene und rechts einen kleinen Bach, wobei ihr die Ausrichtung rotieren dürft. Per Mausklick reiht ihr nun immer einen Marker an den anderen und versucht dabei typischerweise, ähnliche Dinge miteinander zu verbinden. So entstehen aus einzelnen Bäumen im Lauf der Zeit Wälder, und kleine Rinnsale schwellen zu Flüssen an.