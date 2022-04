Dorfromantik: Deutsches Hexfeld-Aufbauspiel verlässt Early Access

PC Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vor etwas über einem Jahr ist Dorfromantik (im Test, Note: 7.5) vom Berliner Studio Toukana Interactive in den Early Access gestartet. Nun ist das entspannte Hexfeld-Aufbauspiel in der finalen Version 1.0 erschienen und hat natürlich einige neue Features und Inhalte spendiert bekommen. So wurde der Soundtrack um sechs neue Tracks erweitert, die abermals aus den Federn von Laryssa Okada und Pygoscelis stammen.

Weiter hat Toukana vier neue Spielmodi verbaut. Im Custom Mode dürft ihr eure eigenen festlegen, um die nächste Partie ganz nach euren Bedürfnissen zu gestalten. Der Quick Mode hingegen ist für eine schnelle Runde zwischendurch gedacht, es können nur 75 Karten platziert werden. So soll die Spielzeit auf etwa zehn Minuten reduziert werden. Der Hard Mode schraubt hingegen alle Schwierigkeitsparameter nach oben und im Monthly Mode kriegt ihr jeden Monat eine spezielle angepasste Partie vorgesetzt.

Außerdem hat das Studio an der Benutzeroberfläche geschraubt und Bugfixes und Polishing vorgenommen. Zur Feier der finalen Veröffentlichung ist Dorfromantik auf Steam aktuell um 30 Prozent heruntergesetzt und für 9,09 Euro zu haben.