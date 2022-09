Dorfromantik: Brettspielvariante erscheint im 4. Quartal 2022

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nachdem wir jüngst darüber berichteten, dass die Switch-Version von Dorfromantik ab dem 29. September dieses Jahres erhältlich sein wird, gibt es nun abermals Neuigkeiten zum Puzzle-/Aufbauspiel, dieses Mal jedoch fernab digitaler Veröffentlichungen.

Denn voraussichtlich im vierten Quartal können „Fans ruhigen Spielvergnügens“ eine Brettspiel-Ausgabe von Dorfromantik zum Preis von 34,99 Euro erwerben. In der entsprechenden Ankündigung des Pegasus-Verlages heißt es weiter, dass die verantwortlichen Autoren das virtuelle Spielprinzip in „ein kooperatives Legespiel für die ganze Familie“ umgewandelt haben. Konkret können bis zu sechs Personen ab acht Jahren an einer Partie teilnehmen, deren Dauer zwischen 30 und 60 Minuten betragen soll. Weitere Details zum Spielablauf könnt ihr in der Pressemitteilung nachlesen.

Die Early-Access-Fassung von Dorfromantik bewertete Rüdiger Steidle im April 2021 mit der Note 7.5. Im gleichen Monat erhielt das verantwortliche Studio Toukana Interactive beim Deutschen Computerspielpreis die Auszeichnungen „Bestes Debüt“ und „Bestes Gamedesign“.