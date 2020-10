PM: Bugsnax wird bei der Veröffentlichung auf PS5 für PS Plus-Mitglieder kostenlos erhältlich sein (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Überraschung! Wir bei Young Horses freuen uns sehr, dass Bugsnax, unser farbenfrohes Spiel mit Kreaturen, die halb Käfer und halb Snack sind (und dem ohrwurmlastigen Titelsong), bei der Veröffentlichung auf PlayStation 5 für PlayStation Plus-Abonnenten ohne zusätzliche Kosten erhältlich sein wird!

Wir haben dieses charmante, schräge Spiel in den letzten sechs Jahren entwickelt und den größten Teil dieser Zeit im Geheimen daran gearbeitet, um die Überraschung nicht zu verderben. Es ist also ziemlich surreal, dass unser Spiel nicht nur in wenigen Wochen endlich erhältlich sein wird, sondern dass Tausende von Spielern es auch gleich am ersten Tag auf ihrer neuen PS5 genießen können. Es war ein ziemlich wilder Ritt.

Nachdem wir die wichtigsten Neuigkeiten abgehandelt haben, wollten wir ein wenig mehr über das Design von Bugsnax verraten, um euch auf die Zeit auf Snaktooth Island vorzubereiten. Aber vielleicht ist dies das erste Mal, dass ihr von diesen mythischen Käfern hört, die auch Snacks sind?

Bugsnax ist ein handlungsbasiertes First-Person-Abenteuer, bei dem ihr euch auf die mysteriöse Insel Snaktooth begebt, um die Wahrheit hinter den schmackhaften Kreaturen zu ergründen, die als Bugsnax bekannt sind. Als Journalist, der ganz versessen auf die nächste große Story ist, wollt ihr gemeinsam mit der unerschrockenen Entdeckerin Elizabert Megafig die Insel erkunden. Doch nun ist sie verschwunden! Aber ihr seid nicht allein. Flauschige und exzentrische Pioniere, die als Grumpusse bekannt sind, sind Elizabert auf der Suche nach Bugsnax gefolgt und haben die gemütliche Siedlung Snaxburg gegründet. Fangt und erforscht Bugsnax, schließt neue Freundschaften, findet Elizabert und erzielt endlich den großen journalistischen Durchbruch, nachdem ihr euch so gesehnt habt.

Was bedeutet es also, ein Bugsnax-Jäger zu sein? Um all die köstlichen Bugsnax der Insel Snaktooth zu erbeuten, müsst ihr mit allen Wassern gewaschen sein. Scannt Bugsnax mit dem Snaxscope, um zu erfahren, wie man sie fängt, und dokumentiert eure Beobachtungen in der Bugapedia. Legt eure Snak-Falle in den Weg ahnungsloser Strabbies, um sie einzufangen. Ihr könnt einen fliegenden Bugsnak wie den Cheepoof nicht erreichen? Verwendet euer Lunchpad, um die Snak-Falle in die Luft zu schleudern! Aber was, wenn ihr es mit einem Flamin ‚Cheepoof zu tun bekommt? Dieser feurige Geselle wird eure Snak-Falle in Brand setzen! Aber wenn ihr einen Weg findet, den Flamin‘ Cheepoof mit einem frostigen Bopsicle zusammenzubringen, könnt ihr den Cheepoof genüsslich verputzen!

Alle Bugsnax, die ihr entdeckt, interagieren mit den Fallen des Spielers und miteinander, was tolle Strategien und köstliche Überraschungen ermöglicht. Die Grumpusse von Snaktooth Island haben alle einen ganz eigenen und einzigartigen Appetit auf Bugsnax. Es ist eure Aufgabe, diese Bugsnax zu fangen und an sie zu verfüttern, aber wie ihr sie jagt, liegt ganz bei euch!

Wir haben auch ein paar Neuigkeiten für die Trophäenjäger unter euch: Bugsnax wird eigenständige Trophäenlisten sowohl für PS5 als auch für PS4 haben. Ihr könnt euch also auf doppelt so viel Spaß mit doppelt so vielen Trophäen freuen! Wir prüfen derzeit auch die Unterstützung für die Übertragung von Speicherständen von eurer PS4 auf die PS5 in einem zukünftigen Update.

Unser eingespieltes Team hat viel Liebe und Herzblut investiert, um Bugsnax den letzten Schliff zu geben. Wir möchten unseren Freunden bei PlayStation aufrichtig dafür danken, dass sie uns geholfen haben, Bugsnax auf die PS5 zu bringen und es am 12. November über Playstation Plus so vielen Spielern zur Verfügung zu stellen.