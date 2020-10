PM: Lernt die Synchronsprecher von Bugsnax kennen, das am 12. November für PS5 und PS4 erscheint (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hey, Snak-Fans. Ich bin Kevin Zuhn, Creative Director bei Young Horses. Ich freue mich, heute ankündigen zu dürfen, dass Bugsnax zusammen mit dem Launch der neuen Konsole am 12. November für PS4 und PS5 erscheinen wird.

Außerdem möchte ich euch an dieser Stelle unbedingt erzählen, wie wir die tollen Synchronsprecher von Bugsnax gefunden haben. Bereits früh in der Entwicklung wussten wir, dass wir dem Spiel eine vollständige Sprachausgabe verpassen wollen, damit unsere Charaktere witzig, einzigartig und auf tragische Weise vertraut rüberkommen.

Bei Octodad: Dadliest Catch hatten wir das Casting und die Synchronregie selbst gehandhabt, doch bei Bugsnax zeichnete sich irgendwann ab, dass es mit seinen mehr als 15 Rollen wesentlich umfangreicher sein würde. Während wir durch diesen Prozess stolperten, wurde uns bewusst, dass uns dafür einfach die Erfahrung fehlt. Schließlich haben wir Brightskull für das Casting, die Synchronregie und sogar das Audio-Mastering mit ins Boot geholt. Mit ihrer Hilfe haben wir dann für das Casting Material vorbereitet, das den Sprechern vermitteln sollte, was die einzelnen Charaktere in den verschiedensten Gemütslagen typischerweise sagen.

Als wir dann tausende Sprechproben– also hunderte pro Charakter– erhielten, waren wir überglücklich (und überwältigt)! Nachdem wir das Material wochenlang immer wieder durchgehört hatten und nach etlichen hitzigen Diskussionen (unsere übliche Vorgehensweise), haben wir unsere fantastische Besetzung schließlich gefunden. Es ist wirklich spannend, mit diesen tollen Sprechern zusammenarbeiten, aber wir finden es fast noch spannender, sie euch endlich mit dem folgenden Video vorstellen zu können.

Video abspielen

Komplette Besetzung:

Als so viele Ikonen der Branche an einem Ort versammelt waren, hat es uns eine Menge Zurückhaltung gekostet, um nicht in nerdiger Verzückung durchzudrehen! Wo wir gerade von dem Ort sprechen: Wir haben es geschafft, sie alle in einen Raum zu rufen und ein paar gemeinsame Aufnahmen zu machen (zum Glück noch vor der Pandemie). Wie sich herausgestellt hat, ist das ziemlich unüblich bei Spielen, vor allem, wenn man eine so große Besetzung hat. So kann Naivität eben auch eine Stärke sein, denn als sie sich alle mit ihrer ganz eigenen Art und Energie gegenseitig inspirierten, war das ein echt tolles Erlebnis.

Ich glaube, solch eine Atmosphäre der Zusammenarbeit verdeutlich letztendlich, dass die Bewohner von Snacktooth trotz aller Absurdität letztendlich eine Gemeinschaft bilden. Wenn ihr die Welt von Bugsnax erkundet, werdet ihr auf all diese schillernden Charaktere treffen, euch mit ihnen anfreunden und schließlich erfahren, was sie nach Snacktooth Island geführt hat.

Dabei werdet ihr jede Menge witzige und emotionale Momente entdecken. Wir können es kaum erwarten, euch unser fertiges Werk zu präsentieren, wenn Bugsnax demnächst für PS5 und PS4 erscheint!