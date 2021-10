Bugsnax: Kostenloses Update Isle of BIGsnax erscheint 2022

PC PS4 PS5

Im offiziellen Playstation Blog hat Kevin Zuhn, Creative Director bei Young Horses, einige Infos zum Isle of BIGsnax-Update für das an Pokémon Snap angelehnte Bugsnax (in der Viertelstunde) veröffentlicht. Erscheinen soll die kostenfreie Erweiterung demnach Anfang 2022 und wird kostenfrei für Besitzer des Hauptspiels sein. Wie der Name schon dezent andeutet, verschlägt es euch auf eine neue Insel, auf der riesige Snack-Käfer leben. Um sie fangen zu können, müsst ihr sie zunächst mit dem Schrumpfgewürz verkleinern.

Zurück in Naschingen dürft ihr euch außerdem über eine eigene Hütte freuen. In eurem Briefkasten findet ihr frische Herausforderungen, durch deren Erfüllung ihr neue Accessoires und Möbel verdient. Insgesamt soll es über 100 Herausforderungen, 30 Aufträge und über 200 Dekorationsgegenstände geben.

Wenn ihr Bugsnax bereits beendet habt, werdet ihr die Möglichkeit haben, euch zu einem Speicherstand kurz vor dem Ende zurückversetzen zu lassen. Dann könnt ihr die Inhalte der Erweiterung bequem spielen. Seid ihr mitten im Spiel oder fang neu an, sollen die Inhalte natürlich im Storyverlauf auftauchen.