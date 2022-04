PM: Neu im Xbox Game Pass: Bugsnax, Unsouled, 7 Days to Die und mehr! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der Frühling steht in voller Blüte und auch im Xbox Game Pass sprießen an jeder Ecke neue Titel, fantastische Updates, coole Ultimate Perks und neue Spiele via Touch Control. Am besten Du liest direkt weiter und informierst Dich über alle Neuerungen – so entgeht Dir keines der neuen Highlights!

Xbox und Ubisoft arbeiten unermüdlich zusammen, um Dir noch mehr fantastische Games des Studios im Game Pass zu bieten – und das mit Erfolg! Freue Dich in den kommenden zwei Monaten unter anderem auf Assassins Creed, das für Cloud, Konsole und PC via Ubisoft Connect-App spielbar sein wird. Überdies erscheint For Honor: Marching Fire Edition über die Ubisoft Connect-App auf dem PC sowie das Upgrade auf die Marching Fire Edition für Cloud und Konsole.

F1 2021 (Cloud)

EA Play – In F1 2021, dem offiziellen Spiel zur 2021 FIA Formular One Meisterschaft, hat jede Erfolgsgeschichte ihren Anfang. Du wählst einen von 20 professionellen Fahrern, steigst in die Fahrerkabinen der schnellsten Autos der Welt und genießt den Rausch der Geschwindigkeit auf den echten Rennstrecken der Saison. Mit neuen Features wie einer mitreißenden Story, Real Season Start und dem Karrieremodus für zwei Spieler*innen erlebst Du die Faszination der F1 so authentisch wie nie zuvor.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered (Cloud)

EA Play – In Need for Speed: Hot Pursuit Remasteredspürst Du den Nervenkitzel der Jagd und den Rausch der Flucht. Wahlweise als Outlaw oder Cop setzt Du Dich ans Steuer der leistungsstärksten Sportwagen, begibst Dich auf die Straße und absolvierst halsbrecherische Rennen, um entweder vor dem Gesetz zu fliehen oder für Recht und Ordnung zu sorgen. Es wird Zeit, die Verfolgung wiederaufzunehmen.

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Du übernimmst die Kontrolle über eine liebenswerte Rübe, die zugleich eine absolute Bedrohung für die Gesellschaft ist. Nachdem Du Deine Steuern nicht gezahlt hast und aus Deinem Haus zwangsgeräumt wurdest, musst du dich auf die epische Quest begeben, deine enormen Schulden abzuzahlen und eine gewaltige Verschwörung aufzudecken. Erhebe Dich und stürze die korrupte Gemüse-Regierung!

26. April – 7 Days to Die (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – 7 Days to Die spielt in einer gnadenlosen Welt der Post-Apokalypse, in der es vor Untoten nur so wimmelt.In dieser einzigartigen Kombination aus Shooter, Survival Horror, Tower Defense und Rollenspiel sammelst Du wertvolle Rohstoffe, entwickelst Beziehungen zu spannenden Charakteren und sicherst das Überleben der Menschheit. In der offenen Welt dieses Sandbox-RPGs steht das Überleben gegen die Zombie-Bedrohung an oberster Stelle.

26. April – Research and Destroy (Konsole und PC)

Pünktlich zum Release übernimmst Du die Kontrolle über drei berühmte Wissenschaftler*innen, deren Genie die letzte Rettung für die Menschheit sein könnte. In diesem rundenbasierten Action-Titel betreibst Du Forschung, entwickelst neue Gadgets und zerstörst die übernatürlichen Horden, die die Menschheit bedrohen.

28. April – Bugsnax (Cloud, Konsole und PC)

[email protected] – Die Fauna der Insel Schleckum ist wirklich einzigartig: Hier lebt eine riesige Vielfalt an Hybriden aus Insekten und Süßigkeiten – die sogenannten Bugsnax. Du folgst einer Einladung der berühmten Forscherin Elizabert Megafein, doch als Du die Insel erreichst, fehlt jede Spur von ihr. Nun ist es an Dir, die Geheimnisse der Insel aufzudecken!

28. April – Unsouled (Konsole und PC)

[email protected] –Unsouled ist ein gnadenlos schweres aber faires Action-RPG, in dem Du Deine schnellen Reflexe unter Beweis stellst – und das pünktlich zum Release im Xbox Game Pass! Du begibst Dich auf eine gefährliche Reise, um Deine Fähigkeiten zu perfektionieren, neue Skill-Kombos zu erlernen und Deine Feinde mit gezielten Kontern zu besiegen.

Jetzt verfügbar – Age of Empires IV Season 1: The Festival of Ages

Age of Empires IV Season 1: The Festival of Ages ist der offizielle Startschuss für die 1v1 Ranked Seasons und die ersten saisonalen Events. Außerdem werden mit der Beta-Version des Mod-Editors neue Creator Tools, eine brandneue Karte, eine neue Art of War Challenge und viele weitere Anpassungen eingeführt, die das allgemeine Spielerlebnis und das Balancing verbessern.

Verfügbar bis 25. April – Ark: Survival Evolved: Eggcellent Adventure

Das Eggcellent Adventure stellt die Welt von Ark erneut auf den Kopf – und das bereits zum siebten Jahr in Folge! Stürze Dich bis zum 25. April in das wilde Oster-Abenteuer und folge den Spuren der wilden Bunny Dodos, um die speziellen Bunny Eggs zu sammeln. Sie sind das begehrte Material, aus dem Du während des Event-Zeitraums viele verschiedene Objekte mit Oster-Thematik herstellst. Wie wäre es beispielsweise mit einem stylischen Bunnysuit?

Jetzt verfügbar – No Man’s Sky: Outlaws Update

Outlaws aufgepasst! In Update 3.85 schließt Ihr Euch den interstellaren Rebellen an! Im jüngsten Update findest Du neue Outlaw-Systeme, rekrutierst Deine eigene Pilotenstaffel, stürzt Dich in verbesserte Raumkämpfe und kreuzt mit Deinem atemberaubenden Solar Sail Ship durch die endlosen Weiten des Alls. Weitere Details zum Outlaws-Update findest Du hier.

Verfügbar vom 21. April bis 12. Mai – Sea of Thieves: The Shrouded Deep

In The Shrouded Deeps rufst Du Megalodon, den Schrecken der Meere herbei! Jage die bleiche Bestie der Tiefen, die schon in Legenden erwähnt wurde. Denn nur so kannst Du Belle und dem Piratenlord helfen, den Veil of the Ancients zu finden. Setze besser schnell die Segel, denn das dritte, zeitlich limitierte Abenteuer The Shrouded Deep ist nur von 21. April bis 12. Mai verfügbar!

Verfügbar ab 20. April – Minecraft Dungeons: Luminous Night (Saisonales Abenteuer, Season 2)

Schlüpfe erneut in die Rolle des Avatars und stelle Dich dem zweiten Seasonal Adventure, um die strahlenden Belohnungen der Luminous Night zu erhalten. Um Dich als würdig zu erweisen, erklimmst Du den Turm, der während der Nacht in einem völlig neuen, mysteriösen Licht erscheint. Auf jedem Stockwerk triffst Du auf mysteriöse Wandmalereien, verwirrende Rätsel und heißblütige neue Feinde. Bist Du bereit, Dich den neuen Herausforderungen zu stellen?

Du willst im April mehr Xbox Game Pass Ultimate Perks? Dann besuche einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Jetzt verfügbar – MLB The Show 22: Launch Bundle

Beginne ein neues Jahr mit MLB The Show 22 mit zehn The Show Packs, um Deine Diamanten-Vorräte aufzufüllen. Sobald Du den Perk aktiviert hast, findest Du Deine Rewards in der Mail Inbox Deines Profils.

Jetzt verfügbar – F1 2021: Deluxe Upgrade Pack

Upgrade Dein F1 2021-Abenteuer mit dem Deluxe Upgrade Perk – zur Verfügung gestellt von EA Play! Das Deluxe Upgrade enthält sieben legendäre Fahrer, eine Reihe von Individualisierungsobjekten, 18.000 PitCoin und ein Ingame Item Pack, inspiriert von den fiktiven Stars von Braking Point.

Jetzt verfügbar – Halo Infinite: 2XP and Challenge Swap Bundle

Dank vier 2XP Boosts und sechs Challenge Swaps holst Du das Maximum aus den nächsten Matches heraus! Um den Perk einzulösen, wird der Halo Infinite Multiplayer benötigt – kostenlos verfügbar auf Xbox, Windows und via Steam.

Jetzt verfügbar – Super Animal Royale: Season 3 Perks Pack

Das Season 3 Xbox Perks Pack enthält ein völlig neues kosmetisches Set, das unter anderem die Green & Black Cap, den Green & Black Shotgun-Skin, und die Green Sunglasses enthält.

Jetzt verfügbar – Apex Legends: 24-Carat Coffin Weapon Charm

Zeige Deinen Gegner*innen aus welchem Holz Du geschnitzt bist mit dem 24-Carat Coffin Weapon Charm, den Du Dir via EA Play sicherst. Rüste Deine Lieblingswaffe aus und stelle Dich fantastischen Kämpfen für Ruhm, Ehre und Style.

Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate spielst Du bereits über 100 Spiele mit den Xbox Touch Controls – jetzt kommen weitere 12 Spiele hinzu! Hier kannst Du die vollständige Liste von Spielen einsehen, die Xbox Touch Control unterstützen und über die Xbox Xbox-App für Windows, die Xbox Game Pass-App für Android-Geräte, unter xbox.com/play auf Deinem Windows-PC sowie auf Apple-Telefonen und -Tablets spielbar sind – und das ganz ohne Controller!

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du jederzeit über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows PC, oder hier auf Xbox Wire DACH. Folge außerdem den offiziellen Twitter-Kanälen @XboxGamePass und @PCGamePass_DACH sowie dem Instagram-Kanal von Xbox – so erfährst Du direkt die aktuellsten News aus dem Xbox Universum.