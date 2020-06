Sega will mit Fog Gaming die Arcade-Szene revolutionieren

Am heutigen 3. Juni 2020 feiert das Traditionsunternehmen Sega seinen 60. Firmengeburtstag. Bereits in der letzten Woche erklärte der Journalist Zenji Nishikawa in einem YouTube-Livestream, dass Sega zur Feier des eigenen Geburtstags eine "revolutionäre" Ankündigung in petto hätte. Ursprünglich war diese für den morgigen 4. Juni 2020 angesetzt, die Kollegen von Gematsu wollen unter Berufung auf den Blog von Ryokutya2089 (der sich wiederum auf das japanische Magazin Famitsu bezieht) aber bereits wissen, worum es sich handelt.

Laut Ryokutya2089 arbeite Sega gerade daran, den Arcade-Markt mit Hilfe von Fog-Gaming-Technologie auf den Kopf zu stellen. Das Prinzip folgt einer ähnlichen Philosophie wie Google Stadia oder vergleichbare Dienste. Anstatt dass die Spiele also auf den lokalen Geräten laufen, sollen sie aus der Cloud gezogen werden. Natürlich achte man auf sehr geringe Latenzzeiten und führt als Pluspunkt an, dass die Spielhallen sich aufgrund der deutlich geringeren Kosten für die Hardware massiv Kosten sparen könnten. Zudem könnten die Arcades auch nach den Geschäftszeiten so noch weiter Geld verdienen.