Sega: „Revolutionäre“ Ankündigung zum 60. Geburtstag

Am 3. Juni 2020 feiert Sega den 60. Jahrestag der Firmengründung. Einen Tag später erscheint in Japan das Spielemagazin Famitsu. Dort, so verrät der Journalist und Branchenkennerwährend eines YouTube-Livestreams, wird es eine Ankündigung geben, die „revolutionär“ sein und „die Spiele-Industrie aufwühlen“ soll und ebenso groß werde wie die Enthüllung der PlayStation 5 im vergangenen Jahr durch das Magazin Wired. Scheinbar versehentlich rutscht Nishikawa dabei der Name Sega heraus. Dass es sich um die Ankündigung der Dreamcast 2 handelt, über die in den vergangenen Jahren immer wieder spekuliert wurde, bestritt er jedoch umgehend.

„Ich kann nicht mehr dazu sagen, aber es ist in Ordnung, wenn ich es tease", sagt Nishikawa weiter und wird nicht müde zu betonen, welch großartige Neuigkeit er nach einem Interview mit einem leitenden und technischen Mitarbeiter eines bestimmten Unternehmens in seinem Artikel exklusiv verkünden darf. Ob Sega nun den Versuch starten wird, gegen Sony, Nintendo und Microsoft auf dem Konsolenmarkt anzutreten, oder ob der neuerdings auch im Kino erfolgreiche blaue Igel Sonic in neue Dimensionen vorstößt, werden wir in einer Woche erfahren.