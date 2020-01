Themen-Hotelkette mit der Marke Atari und Spiele-Schwerpunkt geplant

Wohl kaum etwas in der Spielebranche ist durch mehr Hände gegangen, als die altehrwürdige Marke Atari. Heute hat die Firma kaum noch etwas mit dem Unternehmen gemein, das 1972 von Nolan Bushnell und Ted Dabney gegründet wurde. Die aktuellen Rechteinhaber haben erst kürzlich mit ihrem Versuch auf den Retro-Mini-Konsolenzug aufzuspringen einen herben Tiefschlag einstecken müssen, als der Systemarchitekt der Minikonsole Rob Wyatt kündigte. Nach Aussage Wyatts ohne die letzten sechs Monate bezahlt worden zu sein. Nun wurden die neusten Pläne mit der Marke bekanntgegeben: Es soll eine Kette von Hotels entstehen, die Spiele als zentrales Gestaltungselement einsetzen.

Um dieses Vorhaben umzusetzen hat sich die GSD Group mit dem True North Studio zusammengetan sowie die entsprechenden Rechte von Atari erworben. Die GSD Group ist, nach eigener Aussage, eine "Innovations- und Strategiegruppe mit Erfahrungen in den Bereichen Finanzen, Bildung, Unterhaltung und der Schaffung innovativer Branchen mit bekannten Marken." und unterhält auch Beziehungen zu Steve Wozniaks Woz Innovation Foundation. Sie führt die Entwicklung des Projekts gemeinsam mit Napoleon Smith III, Produzent des letzten Teenage Mutant Ninja Turtles Film-Reboots. Unterstützt werden sie dabei durch das True North Studio als Fullservice-Baudienstleister.

Mit den Atari-Hotels will die GSD Group "die Hotelunterhaltung umfassend für jedes Alter und jede Spielefähigkeit, einschließlich neuester VR und AR-Erlebnisse, verbessern". Ausgewählte Häuser der Kette sollen auch "hochmoderne Veranstaltungsorte für E-Sport-Veranstaltungen" zur Verfügung stellen.

Die Bauarbeiten für das erste Atari-Hotel sollen noch in diesem Jahr in Phoenix (Arizona) beginnen. Weitere Hotels sind erst einmal nur für Nordamerika geplant, an den Standorten Las Vegas, Denver, Chicago, Austin, Seattle, San Francisco und San Jose. Ob es auch ein oder mehrere Atari-Hotels in Europa geben wird ist derzeit nicht bekannt.