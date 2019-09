10 Jahre GG: Die große GamersGlobal-Gulden-Rückrufaktion

Anlässlich unserer 10-Jahres-Feierlichkeiten starten wir eine Art Aktienrückkauf-Aktion. Nur, dass die Aktien GGG sind und wir nicht kaufen, sondern euch anschnorren. Dafür gibt's aber auch was...

Gamification ist eines der Grundprinzipien von GamersGlobal, um aus ahnungslosen, lieben, treugläubigen Konsumenten mitschuftende User zu machen, die unseren Reichtum mehren. Aber im Ernst: Mitarbeit soll belohnt werden, und deshalb gibt es seit dem Start von GamersGlobal.de vor zehn Jahren für jeden durch Comments verdienten EXP auch einen GGG (GamersGlobal-Gulden), außerdem entsprechend mehr GGG für News, Artikel, Datenbank-Einträge und so weiter. Und weitere Gulden fürs Ergattern von Erfolgen sowie Medaillen.



Im Laufe der Jahre haben sich so bei etlichen Usern beachtliche GGG-Schätze angesammelt, zumal auch die in den letzten drei Jahren verstärkt stattfindenden Crowdfunding-Aktionen dazu beitragen: Für jeden gespendete Euro gab es 20 GGG, da kam bei Crowdfundings mit immer vier- und teils fünfstelliger Euro-Summe einiges zusammen (da wir den Denkfehler erkannt haben, vergeben wir ab sofort für Spenden/Crowdfunding-Medaillen keine GGG mehr, auch für die in dieser Aktion erhaltenen Medaillen gibt es keine GGG).



Die Gulden auszugeben, ist gar nicht so leicht: Die Premium-Verlosung erfolgt ohne GGG-Einsatz, beim großen Sommer-Gewinnspiel ist der Einsatz auf 500 respektive 1.000 GGG (Abonnenten) beschränkt. Neben dem Freischalten von Talentklassen-Stufen bleiben nur noch die Umwandlung in EXP (für manche Cheating...) sowie die Frei-Abo-Monate, in die man GGG nach bestimmten Regeln wandeln kann. Das aber will nicht jeder machen, da es vielen Abonnenten vorrangig um die Unterstützung von GG geht. Und vorrangig brauchen wir: monetäre Unterstützung.



Unsere geniale Jubiläums-Idee für die Verwendung eurer überzähligen GGG: Ihr spendet sie uns einfach zurück! Umso mehr, desto besser! Denn damit bewirkt ihr gleich vier Dinge:

Der millionenschwere GGG-Berg wird abgetragen – wir wollen doch nicht, dass eines Tages ein virtueller Smaug kommt und sich obendrauf setzt, oder? Nein! Ihr könnt euch eine oder mehrere Medaillen sichern (Bronze für 1.000 von euch zurückgespendete GGG, Silber für 5.000 GGG, Gold für 10.000 GGG, zudem gibt es für die zehn absoluten Top-Spender noch die Elite-Medaille in Logo-Blau) Wir rechnen 10% der erhaltenen GGG in Frei-Abos um, die wir unter Nicht-Abonnenten von GG verteilen (zum normalen Kurs, also z.B. 2.500 GGG pro Premium-Monat). Erreicht der Spendenbalken das Maximum (aktuell: 100.000), schaltet ihr einen Extra-Jubiläums-Inhalt frei, und das nächste Ziel wird bekanntgegeben. Erste Extra-Leistung wäre: Jörg schreibt einen ausführlichen Erinnerungsartikel zu 10 Jahren GamersGlobal.

Haben wir euch nun ganz heiß gemacht darauf, eure überzähligen GGG loszuwerden? Es dürfen auch kleinere GGG-Beträge eingesetzt werden, die zweite Topliste unten nennt die prozentual am meisten Spendenden (im Vergleich zu direkt vor der ersten GGG-Spende, bei Gleichstand zählt die absolute Spendenhöhe). Und ihr könnt auch mehrfach GGGs reinwerfen, wenn ihr wollt. Die Aktion geht bis