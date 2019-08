Superliminal: Forced-Perspective-Puzzler zunächst Epic-exklusiv // Neuer Trailer

PC

Pillow Castle Games haben neuen Informationen zu ihren Ego-Puzzler Superliminal bekannt gegeben, der zunächst noch unter dem Projektnamen Pillow Castle Unanounced Title angekündigt wurde. Entgegen dem ursprünglichen Plan, das Spiel auf Steam zu veröffentlichen, erscheint Superliminal nun zunächst zeitexklusiv im Epic Games Store. Durch den Deal habe das Team die Möglichkeit, dem Spiel den nötigen Feinschliff zu verpassen, so die Entwickler. Superliminal soll zudem zeitnah auch für Konsolen erscheinen sowie nach einen Jahr auch auf anderen Download-Plattformen wie Steam erhältlich sein.

Um euch auf den baldigen Release gegen Ende des Jahres einzustimmen, haben Pillow Castle Games zudem einen neuen Trailer veröffentlicht, der euch das ungewöhnliche Konzept von Superliminal vorstellt. Das Spiel setzt auf die aus der Fotografie bekannte Methode der "erzwungenen Perspektive" ("Forced Perspective"), sodass Gegenstände im Raum je nach Blickwinkel unterschiedlich groß erscheinen können. Durch die Manipulation von Objekten in der Spielwelt bahnt ihr euch so den Weg durch die Level. Zur Story von Superliminial ist bislang noch wenig bekannt, der Trailer lässt aber vermuten, dass euch ein ähnlich abgedrehtes Erlebnis wie in The Stanley Parable oder Dr. Langeskov, The Tiger, and The Terribly Cursed Emerald - A Whirlwind Heist erwarten könnte.