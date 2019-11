Superliminal: Puzzler mit optischen Illusionen im Release-Trailer

PC

Entwickler Pillow Castle Games gab bekannt, dass das Knobelspiel Superliminal am 12.11.2019 im Epic Store für den PC erscheint. Wie im Release-Trailer zu sehen ist, basieren die Rätsel in Superliminal auf Perspektiv-Illusionen: So wird in einer Szene eine Schachfigur auf einen Schalter gestellt, doch es passiert nichts. Ein Blick von der Seite offenbart, dass es kein räumliches Objekt, sondern eine auf den Boden gemalte Figur ist, die ihr verschiebt.

In Superliminal durchlaufen Spieler ähnlich wie in Portal Tests in einer Anlage, während eine weibliche KI Anweisungen gibt. Allerdings finden diese Tests in einem Traum statt, wodurch die surrealen Elemente ins Spiel kommen.

Den Release-Trailer findet ihr unten eingebunden. Eine Veröffentlichung für Konsolen sowie eine Steam-Version von Superliminal sind aktuell nicht ausgeschlossen.