GOG: Games come True Sale mit über 250 Angeboten

Auf GOG.com wurde mit dem Start in die neue Woche der große Games Come True Sale mit mehr als 250 Angeboten gestartet. Bis zum 26. August, um 15:00 Uhr (deutscher Zeit) könnt ihr dort unter anderem Titel, wie No Man's Sky (Testnote: 6.0), Grim Fandango Remastered (Testnote: 8.5) und Homeworld: Remastered Collection günstiger erwerben.

Nachfolgend nur ein paar Beispielangebote aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Spiele und DLCs könnt ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben einsehen):