Switch

Etwas länger war es ruhig um Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda, doch nun wurde das Crossover mit einem Release-Termin bedacht. Ab dem 13. Juni 2019 dürft ihr rhythmisch durch die Gegend springen und kämpfen. Erscheinen wird das Spiel exklusiv für die Nintendo Switch, natürlich lehrt ihr zahlreichen Bosse aus der Zelda-Reihe das Fürchten.