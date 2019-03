Cadence of Hyrule: Crossover von Legend of Zelda & Crypt of the Necrodancer angekündigt

Switch

Bei der Nindies-Präsentation am 20. März wurde Cadence of Hyrule angekündigt. Der Name kommt sicher vielen von euch bekannt vor: Cadence ist der schaufelschwingende weibliche Hauptcharakter des Rhythmus-Dungeoncrawlers Crypt of the Necrodancer; Hyrule ist der Name der Legend of Zelda-Welt. Nach Mario + Rabbids liegt somit ein weiteres Crossover einer bekannten Nintendo-Marke bei einem nintendofremden Studio, ebenfalls sehr unerwartet.

Das Spiel wird, wie schon Crypt of the Necrodancer, von Brace Yourself Games entwickelt. Auch der für die Musikuntermalung zuständige Danny Baranowsky hat am Soundtrack mitgewirkt. Beide Titelthemen spielen bereits im Trailer eine wichtige Rolle. Auch die Optik wurde gegenüber dem Vorgänger überarbeitet.

Im unter dieser News verfügbaren Clip könnt ihr die höhere Auflösung und den zeldaesken Artstyle bewundern. Wie für Hyrule üblich, warten neben Standard- auch große Bossgegner darauf von euch besiegt zu werden – Link und Zelda sind als alternative Spielercharaktere mit an Bord. Der Tanz durch Hyrule soll noch diesen Frühling beginnen.