Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda ist ein Roguelite, bei dem ich mich im Takt bewegen muss. Charmante SNES-Optik und der Soundtrack machen Lust auf Hyrule.

Nicht nur He-Man schmeißt Felsen, sondern auch Link – hier um eine Brücke zu bauen.

Öfter Sterben als in Dark Souls

Sicht und damit Überlebenschancen in Dungeons steigen mit einer Fackel. Diese Spezialtruhe kann ich erst öffnen, nachdem ich alle Feinde besiegt habe.

Kampfflow und sinkende Schwierigkeit

Zunehmend habe ich die Qual der Wahl. Mein Speer ist vergiftet, mit dem aufgemotzten Zweihandschwert gewinne ich Herzen zurück.

Die Weltkarte gibt einen guten Überblick über die Gebiete und Dungeoneingänge.

Fazit

2D-Roguelite

Einzelspieler und Koop

Für Fortgeschrittene

Erhältlich seit 13.6.2019 für 24,99 Euro

In einem Satz: Charmantes und sehr unterhaltsames Roguelite, das weniger Rhythmusspiel ist als befürchtet.

Mit dem 2015 erschienenen Roguelitehat Entwickler Brace Yourself Games einen kleinen Überraschungshit gelandet. Das liegt nicht zuletzt an der ganz besonderen Mechanik des Spiels: Der Spieler muss sich im Takt der Musik bewegen, um erfolgreich zu sein. Statt des von Fans erhofften Zelda-DLCs haben Sie nun mitin Zusammenarbeit mit Nintendo gleich ein eigenständiges Spinoff in Hyrule auf die Switch gebracht. Wie das Vorbild ist es ein Mix aus Roguelite und Rhythmusspiel, denn bewegt wird sich im Takt zur Musik. Ich bin für diesen eShop-Check durch Hyrule getanzt.In Hyrule brennt es mal wieder. Der Musiker Octavo hat den König, Zelda und Link in einen tiefen Schlaf versetzt und das Triforce benutzt, um seine Laute aufzumotzen. Außerdem überfluten seine Monster Hyrule. Zum Glück wird Cadence dorthin teleportiert. Nach einem kurzen Tutorial mit ihr kann ich mich für Link oder Zelda als Hauptfigur entscheiden. Ich nahm Link, konnte Zelda später retten und kann zwischen den Charakteren wechseln. Die beiden haben jeweils Spezialfähigkeiten, Link etwa seinen Schild.Mein Ziel: Octavo besiegen und die Ordnung wieder herstellen. Der sitzt aber gemütlich im Schloss und um zu ihm zu gelangen, muss ich erst vier Bossgegner schlagen und mir deren Spezialitems zu Nutze machen. Und das war am Anfang höllisch schwer. Das lag allerdings nicht an der Bewegungsmechanik, bei der ich mich nur im Takt bewegen kann. Hier ist das Spiel sehr nachgiebig und es kam auch zu Beginn selten vor, dass ich aus dem Takt kam und einfach stehen blieb. Wer will, kann die rhythmische Bewegung allerdings auch komplett deaktivieren. Schwieriger waren dann schon die ungewohnten Bewegungsmuster der Feinde, die sich über Vierecke bewegen, manche auch diagonal. Die größten Schwierigkeiten bereiteten mir aber meine maue Ausstattung und die Kraft der nur drei Herzen. In meiner ersten Stunde in Hyrule bin ich weitaus öfter gestorben als inDer Tod ist aber nicht so schlimm. Ich verliere zwar alle grünen Kristalle und Verbrauchsitems (Fackeln, Schaufeln), behalte aber Diamanten (bekomme ich, wenn ich einen Ausschnitt von Monstern gesäubert habe oder in Dungeons) und meine sonstigen Items, vor allem die Waffen. Wiederbelebt werde ich an einem der Shiekah-Steine, die in jedem Bereich der Spielwelt zahlreich vorhanden sind. Nachdem ich sie aktiviert haben, fungieren sie außerdem als Schnellreisepunkte. Mit den Diamanten kann ich mir Waffen und Ausrüstung kaufen. Nachdem ich zunehmend in den Flow kam und vor allem auch mehr Herzen und bessere Waffen hatte, wurde das Spiel abrupt sehr, meiner Meinung nach zu, einfach. Der Tod ist nur noch ein extrem seltener Begleiter.Spannend bleiben die Kämpfe dennoch. Vor allem, da ich immer mehr Items einsetzen kann, etwa meinen Bogen, Waffen mit verschiedenen Schlagmustern, Bomben, Zauberstäbe, mit denen ich Feuerbälle verschieße, oder einen Stab, mit dem ich einfach einen Block vor mich stellen kann. Das führt zu einem gewissen Itemmanagement und ich kann Gegenstände passend zum von mir präferierten Spielstil wählen. Automatische Angriffe erfolgen nur mit der Standardwaffe. Dabei mache ich übrigens mehr Schaden, je länger ich im Takt geblieben bin.Nett sind auch kleinere Rätselpassagen, wobei ich meist nur Steine verschieben oder an bestimmte Stellen werfen muss, um auf einer Anhöhe Items zu sammeln oder zu einem Dungeon, die teils auch versteckt sind, zu kommen. Durch die Notwendigkeit für bestimmte Passagen bestimmte Items zu benötigen, weht auch ein Hauch Metroidvania durch Hyrule.Auch mit der jetzt (zu sehr) gesunkenen Schwierigkeit werde ich Cadence of Hyrule sicher beenden. Zu charmant ist die grandiose SNES-Optik, die im Handheld-Modus besser zur Geltung kommt. Zu spaßig ist der Kampfflow, der durch das Itemmanagement aufgepeppt wird. Während Hyrule auf einem Seed basiert, dann aber persistent ist, und getötete Monster grundsätzlich bis zu meinem Tod nicht wiederkommen, werden viele Dungeons bei jedem Betreten zufallsgeneriert. Den Seed kann ich auch selbst eingeben und mit anderen teilen. Zu einer gewissen Wiederspielbarkeit trägt auch der Koop bei. Ein Highlight ist die sehr stimmige Zelda-Musik, die variantenreich ist und durch das Betreten von Feldern beschleunigt oder verlangsamt werden kann, mit entsprechenden Konsequenzen für die Bewegung.