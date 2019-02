Pode: PS4-Release-Termin für das Koop-Puzzle-Adventure bekannt

PC Switch PS4

Der norwegische Indie-Entwickler Henchman & Goon hat einen konkreten Release-Termin für die PS4-Version seines seit Juni vergangenen Jahres für die Nintendo Switch erhältlichen kooperativen Rätsel- und Erkundungsspiels Pode bekannt gegeben. Der Titel wird nach Angaben des Studios Anfang nächster Woche, am 19. Februar 2019, für Sonys Konsole erscheinen.

In Pode müssen sich ein Felsbrocken namens Bulder und eine Sternschnuppe namens Glo, einen Weg durch einen geheimnisvollen und magischen Berg bahnen. Dabei müssen sie zusammenarbeiten und ihre Fähigkeiten kombinieren, um uralte Rätsel zu lösen. Die wunderschöne Welt des Spiels wurden von norwegischer Kunst und Kultur inspiriert. Der Soundtrack wurde vom US-amerikanischen Komponisten Austin Wintory beigesteuert, der in der Vergangenheit unter anderem Musik für Spiele, wie The Banner Saga (Testnote: 8.0), The Order 1886 (Testnote: 6.5), Assassin’s Creed Syndicate (Testnote: 7.5) und Abzû (Testnote: 4.0) lieferte.