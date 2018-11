Attentat 1942 kommt für den Schulunterricht

PC MacOS

Das Story-Adventure Attentat 1942 erhält eine für den Unterricht geeignete Fassung. Das teilte jüngst Lead Game Designer Vít Šisler, Dozent für Neue Medien an der Karls-Universität in Prag, GamersGlobal mit. Informationen über das Prozedere sollen in den nächsten zwei Wochen veröffentlicht werden, so Šisler weiter.

Vorausgegangen war eine Anfrage an GamersGlobal. Ein Geschichtslehrer hatte den Test gelesen und möchte daraufhin Attentat 1942 mit seinen Schülern im Unterricht spielen – ganz so, wie Tester Thomas Schmitz es in seinem Fazit formulierte: „Attentat 1942 sollte von Schulen als Lehrstoff im Geschichtsunterricht verwendet werden.“ Die Frage des Lehrers, ob er für jeden Rechner und jeden Schüler eine eigene Lizenz erwerben muss, leitete GamersGlobal an die tschechischen Entwickler weiter.

Die Antwort erreichte GamersGlobal prompt: Derzeit arbeitet die Karls-Universität an einer speziellen DRM-freien Version des Spiels, die es ermöglicht, es auf jedem Computer in der Klasse oder Schule zu installieren. Der Preis steht noch nicht fest, er soll aber „stark ermäßigt“ sein. Außerdem wollen die Entwickler Lehrern Material mit an die Hand geben, wie Attentat 1942 in den Unterricht eingebunden werden kann. Innerhalb der nächsten zwei Wochen solle das Bezahl- und Download-System fertiggestellt sein.