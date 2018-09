Attentat 1942: Freigabe durch USK trotz Hakenkreuzen

PC MacOS

Aufgrund der Gamescom-Demo-Version des Spiels Through the Darkest of Times (Angespielt-Bericht), beziehungsweise der enthaltenen Hakenkreuze, fand bei der USK ein Umdenken bezüglich verfassungsfeindlicher Symbole in Spielen statt. So hat die Anspielfassung trotz Dritter-Reich-Objekte eine Freigabe der USK erhalten. Mit Attentat 1942 hat nun ein weiterer Titel mit Hakenkreuzen eine Freigabe der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle verliehen bekommen.

In dem Dialog-basierten Adventure, das bereits 2017 außerhalb Deutschlands veröffentlicht wurde, sprecht ihr mit Zeitzeugen, die den zweiten Weltkrieg noch selbst miterlebt haben. Neben den gefilmten Gesprächen gibt es weitere historische Aufnahmen, sowie Comic-Sequenzen, durch welche die Handlung vorangetrieben wird. Wie die Entwickler von Attentat 1942 per Twitter mitteilen, ist das Spiel ab sofort auch in Deutschland mit einer Altersfreigabe ab 12 Jahren erhältlich.