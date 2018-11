Analogue Mega Sg: Sega Mega Drive und Co. als Hardware-Emulation

andere

Der amerikanische Klon-Konsolen-Spezialist Analogue lässt den Konsolen-Krieg der 1990er Jahre wieder aufleben – zumindest in der Erinnerung. Damals wetteiferten Sega und Nintendo respektive ihre Maskottchen Sonic und Mario um die Vorherrschaft im Markt der 16-Bit-Konsolen. Dieses Mal allerdings kommen die beiden Kontrahenten vom selben Hersteller, denn nachdem Analogue im Februar das Super Nt, das die Hardware des Super Nintendo mittels eines FPGA annähernd perfekt in Hardware emuliert, herausgebracht hat, lässt sich seit kurzem das Mega Sg vorbestellen.

Auch das Mega Sg besteht aus einer mit einem FPGA bestückten Platine – einem Chip, bei dem ihr die innere Verdrahtung quasi "programmieren" könnt. In diesem wurden die CPUs, Audio- und Video-Chips sowie die Eingabe-/Ausgabe-Logik des Sega Mega Drive und Master System in Hardware nachgebildet. Wie auch das Super Nt, wird es per Micro-USB-Kabel mit Strom versorgt und bringt die in 240p berechnete Pixelpracht von Segas 16- und 8-Bit-Retro-Hardware auf 1080p hochskaliert per HDMI auf moderne Flachbildschirme.

Zum Gebrauch werden die originalen Spielmodule benötigt, wobei das System "Region-free" ist - das heißt, Module aus den USA, Europa, und Japan abspielt – und sich sowohl mit für 50-Hz-PAL- als auch für 60-Hz-NTSC-Fernseher entwickelten Spielen versteht. Das Gerät besitzt zudem einen Erweiterungsport, an dem das originale Sega Mega-CD (in den USA als Sega CD bekannt) angeschlossen werden kann, so dass ihr nun auch längst vergessene, unsägliche FMV-Titel, aber auch grandiose Kleinode wie Sonic CD frame-genau wie auf der Original-Hardware, aber gestochen scharf auf 1080p hochskaliert, genießen könnt. Ob – analog (haha!) zum Super Nt – auch einige ROMs von Spielen direkt auf dem Flashspeicher mitgeliefert werden, ist bislang unbekannt. Im Analogue Super Nt waren Super Turrican 2 sowie der bislang unveröffentlichte Director's Cut von Super Turrican dabei.

Neben der Unterstützung des Sega Mega Drive (in den USA als Sega Genesis bekannt), plant Analogue im Jahr 2019 auch Moduladapter für das Sega Mark III (die japanische Version des Master System), das Sega Game Gear (Segas bekanntestem Handheld), dem SG-1000 (dem Quasi-Vorgänger des Master System), dem SC-3000 (der Heimcomputer-Version des SG-1000) als auch für die Sega Card bereitzustellen - einer Speicherkarte, die beim Master System und seinen Vorgängern neben den üblichen Spielmodulen Verwendung fand.

Wie auch für das Super Nt, wird es für das Mega Sg ein kabelloses Gamepad von Hersteller 8bitdo geben. Dieses entspricht dem später veröffentlichten 6-Button-Pad und ist auch mit dem originalen Sega Mega Drive kompatibel.

Das Mega Sg kann ab sofort für umgerechnet knapp 170 Euro vorbestellt und soll voraussichtlich ab April 2019 ausgeliefert werden. Beachtet bitte, dass zusätzlich circa 44 Euro für den Versand nach Deutschland und fast noch einmal soviel an Zollgebühren anfällt.