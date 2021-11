Teaser Das JRPG von Atlus wirft euch in eine apokalyptische Welt, in der ihr wie in einem diabolischen Pokémon Dämonen rekrutiert und hochzüchtet – zumindest jene, die ihr nicht reihenweise abschlachtet.

Ihr beginnt mit einer überdesignten Uniform und tauscht das gegen eine nicht weniger überdesignte Mischwesen-Gestalt.

The End of the World as we know it

Jedes leuchtende Symbol oben rechts zeigt an, dass ich einen Extrazug erhalten habe (außerdem sinkt der Zähler der verbleibenden Züge nicht). Ist eine reguläre Aktion oder ein Zusatzzug verbraucht, verschwindet ein Symbol.

Keine Schwäche zeigen

Die Fee erkennt beim Ansprechen im Kampf, dass ich mich mit einer Artverwandten angefreundet habe (obwohl es eher ein Ausbeutungs-Verhältnis ist) und der Kampf endet sofort. So erhaltet ihr nur Beute für die bis zu diesem Moment im Kampf besiegten Feinde. Manchmal schenkt euch der angesprochene Dämon aber auch etwas.

Dämonen haben auch Wünsche

Meinung: Hagen Gehritz Shin Megami Tensei 5 macht grafisch eine wesentlich bessere Figur als alle vorherigen Teile, auch wenn die Texturqualität schwankt und manchmal die Pop-ups sehr auffällig sind.



Spielerisch motiviert die Entdeckung. Doch im Zentrum stehen zum einen die Kämpfe in hoher Frequenz, bei denen ich wegen der Schlagzahl doch meist die eigentlich schönen Animationen wegdrücke. Zum anderen dreht sich alles um die Dämonenzucht, bei dir ich möglichst nützliche Skills weitergeben will, die gut mit den Element-Boni der neuen Kreatur harmonieren. Die Standard-Kämpfe sind dabei auf „Normal“ nicht zu anspruchsvoll, unterschätze ich die Gegner aber beim Grind zu sehr, kann mir das um die Ohren fliegen und mich eine halbe Stunde und mehr Fortschritt kosten, je nachdem wie oft ich an den Schnellreisepunkten speichere.



Für weniger frustresistente Neueinsteiger wird es nicht nur einen einfachen Schwierigkeitsgrad sondern per Day-1-Patch auch einen Story-Modus geben. Ich bin mir unsicher, wie gut das beim gleichzeitigen großen Fokus auf die Mechanik aufgehen wird. Die endzeitliche Geschichte bietet interessante Ansätze. In rund 10 Stunden (die verlorene Zeit durch drei Game Over nicht eingerechnet) habe ich aber fast null Story erlebt, sondern bin nur erst zum Tokyo Tower und dann zu einem anderen Areal gelaufen. Langsames Pacing ist nun nicht ungewöhnlich für JRPGs, aber seit zehn Stunden fährt Shin Megami Tensei 5 mit angezogener Handbremse – und zwar im ersten Gang. Fans der Reihe werden sich wohl über den Grafiksprung freuen und wieder Spaß an der Dämonenzucht, der Erkundung und den Kämpfen haben. Mir als Neueinsteiger und Persona-Fan ist der Auftakt des JRPGs aber zu grindig und eintönig.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalDie-Reihe existiert schon seit 1987, da erschien der erste Teil in Japan für den Heimcomputer MSX, PC und Famicom (die ersten beiden Titel firmierten dabei noch unter). In den klassischen JRPGs findet ihr euch immer mitten in oder nach der Apokalypse wieder und überredet Dämonen, an eurer Seite zu kämpfen. Dazu fällt ihr diverse Entscheidungen, die euren Charakter unsichtbar den Kräften der Ordnung oder des Chaos näher bringen, was sich auf das Ende auswirkt.Die besagten Dämonen werden jedem sehr bekannt vorkommen, der Persona 5 (im Test, Note 9.0 ) gespielt hat, denn es sind dieselben aus allen möglichen Mythologien verwursteten Wesen, die euch in diesem Spin-off von Shin Megami Tensei unter der Bezeichnung Persona begegnen.Ich konnte als Persona-Fan und Neuling in Shin Megami Tensei die finale Version des Switch-exklusiven JRPGs bereits über 10 Stunden spielen. An dieser Stelle gibt es bei dem Umfang des Rollenspiels noch keine finale Wertung, aber ich verrate euch, warum ich nach dem Auftakt noch kein Fan vongeworden bin.Während es inletztlich um die Menschen geht und die Verbindungen, die ihr in dem Alltagssimulations-Teil des Gameplays knüpft, gibt es in der Apokalypse von Shin Megami Tensei 5 keinen geregelten Alltag mehr, nur den steten Kampf mit den Dämonen und einige Fraktionen, die darum ringen, wie sich die Welt nun entwickeln soll. Nach einem sehr kurzen Prolog, in dem euer Protagonist (dessen Aussehen nicht anpassbar ist, aber den Namen dürft ihr frei wählen) ein paar Mitschüler an seiner Highschool kennenlernt, findet er sich nach einem Erdbeben in einem Tunnel plötzlich in einem wortwörtlich verwüsteten Tokio wieder, das als Dämonenwelt Da'at bekannt ist. Gerade als ein paar Dämonen eurem Alter Ego ans Leder wollen, kommt der mysteriöse menschenähnliche Dämon Aogami zur Rettung, der sich mit eurem Helden zu einem Nahobino genannten Wesen vereint.Formell soll der Pakt nur dauern, bis ihr in Sicherheit seid, allerdings wird schon klar, dass ihr es in dieser Gestalt schaffen könntet, ein Gott zu werden. Es ist also ziemlich klar, wo die Reise hingeht. So zumindest meine Hypothese, denn die Geschichte ist auch nach den ersten zehn Stunden noch keinen Iota vorangekommen. In der ganzen Zeit ging es erst darum, zum Tokio Tower zu laufen, um Aogamis Erinnerungen anzuregen und danach in ein anderes Areal zu laufen, in dem ich vielleicht sicheren Unterschlupf finden kann – dabei rennen in der Spielwelt inzwischen schon diverse Dämonen lieber in Sicherheit, wenn sie mich sehen!Ihr erkundet eine komplett in 3D modellierte Welt. Das muss deshalb betont werden, da ihr in früheren Teilen in der Vogelperspektive als Icon über Karten gehuscht seid. Alle paar Meter laufen Pulks von Dämonen rum. Haut ihr sie oder berühren sie euch, beginnt ein Rundenkampf. Auch in den Kämpfen ist dabei die Zeit der statischen 2D-Sprites vorbei. Jeder Dämon hat einige spezielle Kampf- und Idle-Animationen, die gerade bei schrägen Gestalten nett anzusehen sind.In den Gefechten kann eure Figur und jeder der bis zu drei aktiven Dämonen in eurer Runde eine Aktion durchführe. Doch das ändert sich rasch durch das Press-Turn-System. Die Feinde besitzen Elemente, durch die sie besonders verwundbar sind oder gegen die sie resistent bis immun sind – die Darstellung der Stärken und Schwächen ist dabei fast identisch zu Persona, auch wenn einige Elemente anders sind. Aus Persona 5 kennt man bereits das System, dass bei kritischen Treffern oder Schwachpunkt-Angriffen der Gegner betäubt wird und ihr manchmal einen weiteren Angriff erhaltet. Im Press-Turn-System werden Feinde nicht betäubt, aber ihr erhaltet immer einen zusätzlichen Zug. Auch wenn der nächste aus der Gruppe keinen schweren Treffern landet, wird als Erstes der erspielte Zusatzzug verwendet, so dass ihr trotzdem weiter die Chance habt, die Zahl eurer Aktionen zu verdoppeln.Das System gilt aber auch für die Gegner, die auf „Normal“ teils sehr hirnrissige Züge machen und aber dadurch glücklicherweise selten direkt die erste Gelegenheit ausnutzen, um euren Helden zu töten (und es reicht, wenn er stirbt, damit euch ein Game Over sofort ins Hauptmenü befördert). Unterschätzt ihr aber die Gegner und sie schaffen es, eine Kombo aufzubauen, kann auch eure Gruppe in einem Zug ausradiert werden. Besonders kritisch wird es, wenn ihr nicht schnell ein Rudel Dämonen ausschaltet, das im vorigen Zug einen Angriff geopfert hat, um Macht zu sammeln. Dann wird trifft nämlich in ihrem nächsten Zug garantiert jeder Angriff kritisch und sie erhalten in jedem Fall doppelt so viele Züge, sofern sie nicht welche durch Immunitäten oder Angriffe ins Leere verlieren. Auch euer Trupp kann die Welle der Kritischen Treffer auslösen, sobald ihr über die Kämpfe hinweg genug Magatsuhi gesammelt habt, um eure Spezialleiste damit zu füllen. Im Spiel findet ihr zudem Talismane, die weitere Magatsuhi-Moves für bestimmte Dämonenklassen freischalten.Ihr müsst unterm Strich ständig euer Team auf die häufig in einem Gebiet auftretenden Gegner einstellen und fleißig Debuffs nutzen. Shin Megami Tensei 5 warnt euch nicht umsonst vor Bosskämpfen, denn den ersten Anlauf werdet ihr wahrscheinlich nicht überleben.Ich traf bisher kaum Menschen, stattdessen sind freundlicher gestimmte Dämonen die üblichen NPCs und Questgeber. Doch auch im Kampf könnt ihr jederzeit den Versuch wagen, mit den Dämonen zu reden. Sagt ihr, was der Gegner hören will, fragt der nach Items, Geld oder etwas von eurer Lebensenergie. Rückt ihr damit raus, schließen sie sich euch an - meistens zumindest. So kommt ihr hauptsächlich an neue Dämonen, die ihr zu stärkeren Wesen fusionieren wollt und müsst, weil ihr sonst in den Kämpfen keine Sonne mehr seht.Anhand der Screenshots mögt ihr denken, dass es in Shin Megami Tensei 5 überall gleich aussieht. Das liegt teils an den Auflagen für eigene Screenshots und Videoaufnahmen für diese Testprognose (beziehungsweises dieses "review in progress"). Aber auch abseits davon gibt es zwar unterschiedliche Ecken wie Bahnschienen, Oasen und Bereiche mit mehr Häuserruinen, dennoch wirkt das erste Areal (aus dem ich im Rahmen meiner bisherigen Spielzeit noch nicht heraus kam) durch die Gestaltung als Wüste recht eintönig. Es lohnt sich aber, die Augen nach Schleichwegen und Plattformen offen zu halten, da überall Schätze versteckt sind und euch NPCs Tipps zu Bossen und Nebenquests geben. Das Ziel der Hauptquest wird dabei stets auf der Karte angezeigt. Alles andere taucht auf dem Radar auf, sobald ihr nahe genug seid, aber nur wenn ihr die Dämonen bei sogenannten Abzessen in der Welt besiegt, da deren Aura die Karte verdeckt.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)