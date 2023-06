Warhammer 40.000: Eine erste Runde im Tabletop User-Artikel

Teaser Auf der langen Nacht der Computerspiele gab es ein Warhammer-40K-Match zwischen den Ultramarines des Gott-Imperators und den Anhängern des Seuchengotts Nurgle – unter der Führung von Nilfraß und RoT.

Immer wieder interessiert mich neben den auf der Langen Nacht der Computerspiele (LNC) aussgestellten, namensgebenden Computerspielen auch die Brett- und Tabletop-Games. Ich schlenderte also zusammen mit RoT und Flexion_64 mit gut gefülltem Magen in der Mensa der HTWK Leipzig, als mir der Warhammer 40.000-Tisch ins Auge stach.

Ich spielte die Anhänger des Chaos-Gottes Nurgle, der bekanntlich der Gott der Krankheiten ist, während RoT die Ultramarines für den Imperator ins Feld führte. Da es nur eine eher kleine Schlacht war (500 Punkte starke Armeen), bestand die Armee der Ultra Marines nur aus 2 Trupps Intercessors, einem Predator Destructor (schwerer Kampfpanzer), einem Trupp Inceptor und einem Captain. Auf der Seite des Seuchenvaters standen ein Kontingent der Seuchenhüter, ein Trupp Death Shroud Terminators und ein Plagueburst Crawler (Mörser) sowie ein Champion des Nurgle den Elite-Soldaten des Imperiums gegenüber.



Die fliegenden Inceptors der Ultra Marines mitten im für sie ungünstigen Nahkampf. Die Würfel markieren, wie viele Trefferpunkte die jeweilige Einheit noch besitzt.

Dann begann die Schlacht: Zuerst waren die Nurgle-Kultisten an der Reihe, da sie beim Initiative-Wurf eine höhere Ziffer erwürfelt hatten. Da es in der Mitte des Schlachtfeldes einen Punkt gab, der nach jeder Runde Punkte an den Spieler mit den meisten Truppen auf dieser Stelle gab, liefen die Seuchenhüter direkt darauf zu. Mit dem Mörser schoss ich auf den Panzer, der auch ordentlich Schaden nahm. Mit den Death Shroud Terminators, die mit Sensen Tod und Seuchen über ihre Gegner bringen, lief ich hinter eine Hauswand in Deckung. Danach waren die Ultra Marines an der Reihe. Mit den Intercessors wurden meine Seuchenhüter aufs Korn genommen, die schon durch den Beschuss des Panzers ordentlich Schaden gefressen hatten. Mit dem Trupp Inceptor und seinem Captain stürmte RoT vor, um die (von Nurgle gesegneten) Seuchenhüter niederzuschießen. Das tat er dann auch und die Seuchenhüter mussten ins feuchte Gras beißen. Dann war ich wieder an der Reihe und meine Terminatoren stürmten mutig und von Nurgle mit diversen Mutationen versehen, in den blutigen Nahkampf. Nach mehreren Runden im Gemetzel waren seine Elite-Soldaten, die übrigens auch fliegen konnten, tot. Zu guter Letzt knackte ich noch seinen Predator Destructor im Nahkampf. Glücklicherweise blieb eine Explosion nach der Zerstörung des Kriegsgerätes aus. Diese können nach der Vernichtung großer Kriegsmaschinen passieren. Welch ein Glück für die Death Shrouds! Väterchen Nurgle war ihnen wohl Hold. Nach weiteren kurzen Gefechten kapitulierten die restlichen Ultra Marines – was zwar für Space bzw. Ultra Marines unüblich ist, aber durchaus vorkommen kann. Also wurde wieder ein Planet vom Chaos erobert.