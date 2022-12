Pepper's Adventures in Time User-Artikel

Teaser Neben den bekannten Adventure-Reihen hatte Sierra auch eine Serie an Kinderlernspielen im Programm. Einen dieser kleinen Schätze möchte ich euch hier vorstellen.

In diesem Artikel greife ich aus dem großen Sierra-Katalog einen Titel raus, der in der Sierra Discovery Series aufgelegt wurde. Da finden sich neben den beiden Teilen von EcoQuest (uuuhhh, Umwelt) auch Sachen wie Mega Math (ooohhhh, Mathe) oder Turbo Science (huiii, Wissenschaft). Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, ein Programm über die amerikanische Unabhängigkeit. Äähh, Geschichte. Und obwohl es leider wohl ein ziemlicher Verkaufsflop war, ist es eines der zugänglichsten Sierra-Adventures: Ich erzähle euch hier von Pepper’s Adventures in Time aus dem Jahre 1993.



Die Charaktere neigen zu Verformungen

Das Spiel beginnt mit einem sehr schön gestalteten, verspielten Vorspann (zu sehen im Teaserbild dieses Artikels): Pepper läuft mit Lockjaw von rechts ins Bild und begrüßt die Nachbarschaft mit spannenden Informationen wie „Good Morning Miss Gumflapper! Were you aware that Neal Grandstaff did the music for the game?“, woraufhin prompt die Reaktion erfolgt: „Musicians! Hmph! Let me tell you a thing or two about musicians, young Lady!“ Das alles in schön gestalteter Comicgrafik und fluffig-positiver Musik von besagtem. Sprachausgabe gibt es leider im ganzen Spiel nicht. Kommunikation läuft hier wie auch später im Spiel über Sprechblasen ab, die sich aber auch gut in den Comicstil einfügen. Die Grafiken dieser Nachbarschaft werden übrigens später im Spiel nicht recycelt – was den Vorspann nur umso schöner macht. Was hier schon auffällt: Während Pepper selbst (im Rahmen einer Comicgrafik) realistisch dargestellt wird, sind alle anderen Figuren überzogen. Überlange Nasen, unproportionale Körperformen, hervorquellende Augen. Letzteres Attribut hat ganz besonders Peppers Hund Lockjaw zu bieten, der mit seinen weit aufgerissenen Augen und seinem ständig gefletschten Maul nicht besonders vertrauenserweckend wirkt. Teilweise wirken Figuren und Landschaften so, als könnten sie auch im gleichzeitig bei LucasArts in der Entwicklung befindlichenvorkommen.Vor seiner Zeit bei Sierra war Bill Davis unter anderem Lead Graphic Designer bei NBC und später gründete er mit Mother Design eine Firma für Animationen, Graphiken und Logos. Nicht verwunderlich also, dass eines seiner Ziele als Creative Director bei Sierra war, dass die einzelnen Spiele einen jeweils eigenen grafischen Touch bekommen. Ein sehr schönes Beispiel für diesen Ansatz ist Leisure Suit Larrys fünftes Abenteuer. Bei Pepper’s Adventures in Time ist das aber ebenfalls hervorragend gelungen. Das ist schon in einem Artikel in der Werbezeitschrift Sierra InterAction vom Sommer 1992 gut erkennbar, in dem frühe Entwürfe der Figuren abgebildet sind. Pepper wird hier noch um einiges kindlicher dargestellt, während Lockjaw und andere Figuren ihre endgültige Form bereits gefunden hatten. Lead Artistund sein Team haben sich jedenfalls ziemlich ins Zeug gelegt und liefern eine abwechslungsreiche Optik. Dieses Spiel war das einzige, bei dem Larsen diesen Posten der künstlerischer Leitung hatte. Aber als Sierra-Künstler hatte er zuvor schon seit 1989 zum Beispiel anoder Jones in the Fast Lane gearbeitet. Später arbeitete er an einigen Teilen der Nascar-Reihe mit, bis sich 2010 mit dem XBox-Arcade-Titelseine Spur verliert.