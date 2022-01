Islanders User-Artikel

Teaser Es muss nicht immer die Komplexität und Hektik eines Anno oder Die Siedler sein, um Spaß beim Bauen haben. Das Debütwerk des Berliner Studios Grizzly Games zeigt, wie gechillt das Ganze ablaufen kann.

Der Highscore-Mode: Build and score

Wenn ihr die aktuelle Insel bis zu einem bestimmten Wert gefüllt habt (das rechte untere Insel-Icon muss ausgefüllt sein), könnt ihr entweder gleich zur nächsten weiterreisen oder mit den noch vorhandenen Bauobjekten euren Punkte-Score steigern.

Zugänglich, aber nicht anspruchslos

Optimal bauen: Hier setze ich den Juwelier direkt in die Nähe von Villen und der Goldmine, die wiederum bei der Goldader steht. Wie ich nachlesen kann, bekomme ich für im Einzugskreis des Juweliers liegende Villen (die runde Blase) jeweils fünf Punkte und für die Goldmine 30. Die angezeigten +75 sind der Punktewert, den ich an dieser Stelle für den Juwelier erhalten würde.

Während PC-Insulaner bereits im April 2019 in den Genuss vongekommen sind, können Konsoleros seit dem August 2021 folgen: Mit der nachgereichten Console-Edition des Aufbauspiels gibt es für sie auf der PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und der Switch die Möglichkeit, ebenfalls ihre virtuellen Bau- und Puzzle-Künste zu zeigen. In Islanders dreht sich die grundsätzliche Spielmechanik um das Errichten von blühenden Städten auf verschiedenen Inseln, garniert wird das Ganze zusätzlich mit leichten Puzzle-Elementen. Insgesamt zwei Spielmodi stehen euch bei Islanders dafür zur Verfügung: Der "Highscore-Mode" und der "Sandbox-Mode", die ich euch im meinem User-Artikel nachfolgend näher erläutere.Los geht es im Highscore-Modus auf dem ersten, zufällig generierten Eiland mit einer Auswahl aus zwei Packs mit ersten Gebäuden oder Feldern. Zu Beginn stehen euch oftmals ein "Holzfäller-Pack" oder "Farmer-Pack" zur Verfügung. Die darin enthaltenen Objekte wie Sägewerk, Mühle oder Getreidefelder könnt ihr auf der frei schwenk- und zoombaren Karte nach Belieben platzieren und erhaltet dafür eine entsprechende Anzahl an Punkten für euren Gesamt-Score. Diese orientieren sich an der Nähe zu natürlichen Ressourcen und anderen Gebäuden, die sich im Radius des platzierten Objekts befinden. So bringen euch Bäume in der Nähe eines Sägewerks Bonuspunkte, Abzüge erhaltet ihr aber mit weiteren Sägewerken in der nahen Umgebung. Aufgrund dieser Regelmechanik ist es also von Vorteil, die Gebäude und umliegende Infrastruktur auf der Insel entsprechend aufzuteilen.Dabei hat jede Insel einen Startwert an zu erreichenden Punkten. Schafft ihr die geforderte Anzahl mit euren platzierten Bauwerken nicht, ist das aktuelle Spiel zu Ende und ihr müsst wieder von vorne beginnen. Übertrefft ihr die Punktzahl, dürft ihr euch aus zwei vorgegebenen Packs neue Bauwerke/Felder aussuchen und die Insel weiter besiedeln, um den nächsten Schwellenwert zu erreichen. Habt ihr die Fortschrittsanzeige der aktuellen Insel bis zu einem bestimmten Wert gefüllt, könnt ihr zur nächsten weiterreisen - oder aber auf der aktuellen noch eine Weile vor euch hinbauen, bis euch die Bauobjekte ausgehen.So verseht ihr eure anfangs winzigen Siedlungen mit neuen Gebäuden und weiterer Infrastruktur. Mehr als 40 Objekte stehen dafür nach und nach zur Verfügung, um sie zu prosperierenden Städten auszubauen. Legt beispielsweise zusätzlich Parks und Brunnen an, baut Lager oder Tavernen, zieht Stadtmauern hoch und verschönert das Stadtbild mit weiteren Eye-Catchern, wie beispielsweise fliegenden Ballonen oder hohen Türmen.Mit der Zeit stehen euch auch großflächige Gebäude wie der Zirkus, das Ressort oder ein Tempel zu Verfügung. Mit ihnen könnt ihr, richtig platziert, massig Punkte für euer Konto einheimsen. Ebenso spielt auch die verarbeitende Industrie, wie Juweliere oder Holzfäller, eine gewichtige Rolle. Durch die bereits früher erwähnte Wechselwirkung mit anderen Gebäuden in der Nähe und den zu nutzenden Rohstoffen wie Wäldern oder Goldminen, müsst ihr bei größeren Städten und auf den späteren Karten schon zielorientiert (vor-)planen und setzen, um die erforderliche Mindestpunktzahl noch zu erreichen.Praktischerweise bekommt ihr den Punktestand jederzeit angezeigt, wenn ihr das Bauobjekt an einer bestimmten Stelle platzieren würdet. So lassen sich intuitiv mit etwas Zeit und Jonglieren die "Hot Spots" auf der Karte finden, mit denen ihr für das aktuelle Bauvorhaben die meisten Punkte einheimsen könnt. Eure letzte Platzierung lässt sich mit einer Undo-Funktion übrigens rückgängig machen.