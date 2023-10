Floyd - Es gibt noch Helden User-Artikel

Teaser Mittlerweile befinden wir uns im ausgehenden 20. Jahrhundert. Die goldene Adventure-Zeit geht dem Ende entgegen und bäumt sich noch ein letztes Mal auf. Und Pixel-Art ist nicht mehr State-of-the-Art.

"Ich wollte etwas Subtileres, etwas Dunkleres und etwas Reiferes machen. Also traf ich eine der wahrscheinlich schlechtesten Geschäftsentscheidungen, die wir je getroffen haben, nämlich Simon the Sorcerer 3 nicht zu machen."

Der Name

Die Geschichte

Rage Against The System Of OmniBrain!

Die Verabschiedung von der Pixel-Art

"Wir wollten alle Figuren und Hintergründe auf Silicon Graphics-Computern produzieren und haben darin viel Geld investiert, ebenso wie für die Schulung unserer Mitarbeiter. Der Ansatz, den wir verfolgten, war derselbe, den Donkey Kong Country auf dem Super Nintendo verfolgte: gerenderte 3D-Figuren, die in flache 2D-Sprites umgewandelt wurden. Aber die Lernkurve, um tatsächlich wieder ein gewisses Produktionsvolumen zu erreichen, war immens."

So "schön" bunt!

Es ist 1995. Adventuresoft legt sich ein Leerzeichen zu und heißt ab sofort Adventure Soft. Noch wichtiger: Das Team hat mit Simon the Sorcerer 1&2 (zum User-Artikel) innerhalb von drei Jahren zwei Point-and-Click-Adventure-Hits gelandet und damit den Weg für die Erstellung eines weiteren Adventures freigemacht. Aus Angst vor einer Schreibblockade möchtenach diesen drei Jahren nicht direkt wieder mit einer neuen Geschichte aus dem Leben des Quasi-Zauberers weitermachen. Es soll etwas Neues und Frisches her. Im noch recht frischen Interview für das-Buch erinnert er sich:Das neue Spiel soll nicht mehr in einer Fantasy-Welt spielen, diesmal soll es Science-Fiction sein! Die Inspiration kommt zum einen von Büchern wie, aber auch von SciFi-Serien. Neben den fast nur in Großbritannien bekannten Produktionenundhat Simon Woodroffe beim Schreiben zum Beispiel auch weltbekannte Genre-Vertreter wieoderim Hinterkopf. Außerdem steht recht schnell fest: Der Hauptcharakter soll ein sympathisches Alien sein. Das ist also die Geburtsstunde von Feeble, dem Helden des Spiels!Moment... Feeble? Steht da oben nicht Floyd?! Doch, ihr habt richtig gelesen, in der deutschen Version wird der Held einfach in Floyd umbenannt. Und wo wir schon einmal dabei sind: In Polen wird aus "Feeble" respektive "Floyd" dann einfach "Flojd". Und in Frankreich "LeFlôyde". (Möglichweise habe ich mir den französischen Namen aber auch nur ausgedacht.) Der Einfachheit halber bleiben wir in diesem Artikel aber beim deutschen Namen.Der Originaltitel des Spiels lautet, in Anspielung auf die TV-Serie(oder, wie wir in Deutschland sagen:), die in den 1990er Jahren (also auch zum Zeitpunkt der Entwicklung) schwer angesagt ist und die auch gerne einmal Außerirdische thematisiert. Zudem bedeutet der Name des Protagonisten übersetzt so etwas wie "schwächlich". Beim deutschen Titel gehen diese Feinheiten völlig verloren: Der Nameklingt deutlich weniger spannend und bietet kaum Anhaltspunkte, um was es in dem Spiel gehen soll.Nachdem das Setting und der Held festgelegt wurden, wird noch eine spannende Geschichte benötigt. Schlussendlich kommt (grob zusammengefasst) folgendes dabei heraus: Floyd ist ein galaktischer Konzern-Angestellter, der für die Erstellung von Kornkreisen zuständig ist. Nach Beendigung eines Kornkreis-Jobs auf der Erde kollidiert er mit der Raumsonde Voyager 2 und landet nach einer unangenehmen Kettenreaktion schließlich mehr oder weniger "unschuldig" in einem Besserungslager auf einem Gefängnisschiff des Konzerns. Dort schließt er sich dem Untergrund an, mit dem Ziel, den offenbar bösen und diktatorischen Konzern OmniCorporation, für den er zuvor gearbeitet hat, zu stürzen. An der Spitze des Konzerns steht das alles sehende und alles kontrollierende OmniBrain. Ihr habt sicher bereits erkannt, dass sich so manches Motiv dieser Geschichte auch in den Überwachungs-Staat-Klassikernvonundvonwiederfindet.Während sich Simon Woodroffe auf die Geschichte und das Gamedesign von Floyd fokussiert, übernimmt sein Vaterdie Aufgaben des Producers und Directors, unterstützt von, der zuvor hauptsächlich als Playtester fungiert hat. Der erfahrene Entwicklerist auch diesmal wieder hauptveranwortlich für die technische Umsetzung und wieder einmal kommt die gute alte AGOS-Engine zum Einsatz.Das Grafik- und Animationsteam rund umist auch wieder mit dabei und ist mittlerweile sogar personell auf das Doppelte angewachsen. Doch die Zeiten für handgezeichnete und digitalisierte Pixel-Art sind Mitte der 1990er Jahre auch im Hause Adventure Soft vorbei. Stattdessen wird hier der erste Schritt Richtung 3D gemacht, schließlich ist das gerade mächtig angesagt. So entstehen statt zeitlosen Pixelgrafiken vorgerenderte 3D-Hintergründe, in denen vorgerenderte Sprites ihr Unwesen treiben. Simon Woodroffe geht im oben erwähnten Interview noch weiter ins Detail:Ob euch der dabei entstandene Plastik-Look gefällt, dürft ihr gerne selbst entscheiden. Für manche Spieler stellt dieser Grafikstil einen Schritt nach vorne dar, andere wiederum sind von der neuen Optik geradezu abgestoßen. Die gerenderten Zwischensequenzen sind besonders schlecht gealtert und erinnern qualitativ an den "Klassiker" Blue (Da Ba Dee) von Eiffel 65 , der ungefähr in das gleiche Zeitalter passt.