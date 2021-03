Xbox Game Pass: Neuzugänge, u.a. Star Wars - Squadrons

Im Football Manager 2021 (zum Test) koordiniert ihr den Fußball-Club Deiner Träume, kämpft um die größten Trophäen oder auch gegen den Abstieg in einer Feld- Wald- und Wiesen-Liga. Der Football Manager versetzt euch in die Rolle eines Teammanagers nach englischem Vorbild. Ihr casted junge Talente und entwickelt eine Strategie, mit der sie ihre Stärken bestmöglich ausspielen. Oder ihr übernehmt die Zügel eures Lieblingsclubs und spielt euren ganz eigenen Stil. Ihr habt dank 2.500 Clubs aus 117 Ligen und 52 Nationen die Qual der Wahl. Führt ihr einen Underdog nach oben oder wagt ihr euch direkt an einen großen, erfolgsverwöhnten Verein? Eine große, deutschsprachige Community und Hinweise zu zusätzlichen Downloads findet ihr im Meistertrainerforum . Ihr habt zwei Versionen zur Auswahl: Die Xbox Edition für Konsole und PC und die normale PC-Version.