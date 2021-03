Hybride Sammlungen [Galerie+]

AD&D 1st Edition

Vor ein paar Jahren begann ich dann auch AD&D in der ersten Edition zu spielen. Ich besitze sämtliche Regelwerke auch in digitaler Form. Aber gerade die Karten aus den Boxen nutze ich gerne am Spiel - oder auch beigestellten Kartentisch. Generell nutze ich immer noch Papierbücher bei meinen Rollenspielrunden am Spieltisch, denn es heißt ja nicht ohne Grund Pen-&-Paper-Rollenspiele… Ich bin auch sehr viel schneller beim Nachschlagen in Papierbüchern als beim Tippen an einem Tablet oder Notebook. Denn meistens kenne ich ungefähr die Position der fehlenden Information und kann fast direkt dorthin blättern.



Man erkennt im Bild aber auch die CD-Hülle der digitalen Dragon-Ausgaben. Dragon war das offizielle Magazin für Dungeons & Dragons des Herstellers TSR. Nachdem Wizards of the Coast um die Jahrtausendwende herum TSR übernahm, wurde diese Sammlung mit den ersten 250 Ausgaben veröffentlicht. Innerhalb dieser Ausgaben wechselte AD&D auf die zweite Edition, so dass ich mit dieser einen Sammlung genau den vollen Zugriff auf das Material zur ersten Edition bekam. Diese Sammlung ist vollständig und wird voraussichtlich auch nicht mehr weiterwachsen können.