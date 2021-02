Spieleveteranen-Podcast #205: Off-Topic

Schöne und schlechte Serien

Teaser Traditionsgemäß wird im heutigen Off-Topic-Podcast viel Spielefremdes behandelt, in den News darf unser Lieblingsmedium aber nicht fehlen. Dazu gesellt sich eine ausgiebige Serienbesprechung.

Die Vergangenheit lässt uns auch in dieser Off-Topic-Folge (nur für Patreon-Unterstützer der Spieleveteranen) nicht los. Schuld ist Blizzard, die neben dem Classic-Modus für Hearthstone und einen neuen Classic-Addon für World of Warcraft auch gleich noch die Blizzard Arcade Collection sowie ein Remake von Diablo 2 angekündigt haben. Doch abseits solch spannender Spiele-News dreht sich die heutige Ausgabe der Spieleveteranen natürlich um fachfremde Themen. Neben Buchtipps dürft ihr euch auf ein ausgiebiges Film- und Serien-Ressort freuen, bei dem sich Jörg und Heinrich ganz besonders in einem Punkt nicht einig sind.

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:57 Das heutige Programm.

0:02:13 Gemischte News: Die BlizzConline bot die volle Retro-Packung mit der Blizzard Arcade Collection und Diablo 2 Resurrected, aber auch Diablo 4. Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 steckt hingegen in einer Entwicklerkrise, dafür ist Sony aktuell sehr fleißig.

0:31:12 Was haben wir zuletzt gespielt? Capcom Arcade Stadium, Ghosts 'n Goblins Resurrection, Project Triangle Strategy und Bravely Default 2.

0:48:16 Die Hörerfrage zum Tage von Christian Kohlheim.

0:53:00 Off-Topic

0:53:08 Es frühlingt sehr, Karnevalsstimmung ist hingegen nicht ausgebrochen.

0:57:50 Film-/Serien-Ressort: Disenchantment Season 3, Scams, Lupin, Red Dot, Neues aus der Welt,

Parks and Recreation, Veep und Tribes of Europa – letzteres wird doch sehr angeregt diskutiert.

1:25:38 Buch-Ressort: The Man who fell to Earth von Walter Tevis und die Perry-Rhodan-Chronik.