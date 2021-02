Pen & Paper Rollenspiele User-Artikel

Teaser „Computerspiele machen einsam!“, hieß es früher oft. In den 90ern hat StefanH über Computerspiele den Zugang zu geselligen Pen-&-Paper-Rollenspielen gefunden und möchte euch davon berichten.

In den 1990er Jahren spielte ich hauptsächlich am Amiga 500 meiner Mutter. Eines Tages hielt ich im Woolworth die deutsche, in rot-schwarzem Karton verpackte Budget Ausgabe von Death Knights of Krynn in meinen Händen. In der Power Play hatte das Spiel respektable 76 Prozent erhalten. Andere Vertreter des Genres wie das großartige The Bard's Tale hatte ich bereits sehr gerne gespielt. Daher kaufte ich das Spiel und begann bereits im Bus nach Hause das Handbuch zu lesen. Das Spiel und seine Beilagen weckten das erste Interesse für das System dieser Spiele in mir.



Das Cover hat bis heute Eindruck bei mir hinterlassen. Leider war meine Version nicht golden.

Die erste Dosis Regeln

Die Handbücher von Death Knights of Krynn habe ich mehrfach äußerst genau gelesen. Ich habe mich dabei über die Tabellen im Anhang gewundert. Darin standen Wahrscheinlichkeiten und Tabellen mit seltsam anmutenden Würfeln wie dem zwanzigseitigen Würfel (1W20) oder zwei achtseitigen Würfeln (2W8). Das weckte meine Neugier. In einer Play Time las ich, was es mit dem System Advanced Dungeons & Dragons (AD&D) auf sich hatte. Es handelt sich dabei um ein Rollenspiel, das die Spieler ähnlich wie ein Brettspiel spielen. Der Spielleiter spielte quasi die Spielwelt und die Spieler repräsentierten Charaktere in einer vom Spielleiter gesteuerten Geschichte. Das Spielprinzip fand ich spannend und ich versuchte mir dieses ominöse Brettspiel zu kaufen, was leider an den damaligen Gegebenheiten scheiterte. Ich kannte einfach keinen Laden mit entsprechendem Angebot. Das Internet war noch nicht verfügbar und somit eine Online-Suche unmöglich. Also begann ich, erst einmal die Gold-Box-Serie für den Amiga zu sammeln und begeistert und vom Spieleabend mit Freunden träumend zu spielen.



Zwischenspiele mit der Gold-Box-Serie

Die Firma Strategic Simulations Inc. (SSI) durfte damals basierend auf dem AD&D-Regelwerk und deren Welten Spiele veröffentlichen. Das Erstlingswerkwar der Start einer ganzen Reihe von rundenbasierten Rollenspielen in den ehrwürdigen Forgotten Realms, die heute als die wichtigste Spielwelt für Dungeons & Dragons (D&D) gelten. D&D bietet ein Regelgerüst, welches Spielen in verschiedenen Welten erlaubt. Damals lag der Schwerpunkt allerdings auf Fantasy-Szenarios. SSI konzentrierte sich wiederum nur auf die Forgotten Realms und die Welt der Drachenlanze mit dem Namen Krynn. Mehr Informationen zu Pool of Radiance bekommt ihr im User-Artikel von Henning Lindhoff

Die erste Saga in den Forgotten Realms erhielt mit Curse of the Azure Bonds und Secrets of the Silver Blades Fortsetzungen und mit Pools of Darkness ein wirklich glorreiches Finale. Die Qualität der Titel schwankte zwischen okay bis absolut großartig. Technisch gab es nur schrittweise Verbesserungen zwischen den einzelnen Titeln. Die Drachenlanze-Saga erschien parallel und bestand aus den Titeln Champions of Krynn, Death Knights of Krynn und schließlich Dark Queen of Krynn. Es folgte noch eine weitere Saga in den Forgotten Realms mit den beiden Spielen Gateway to the Savage Frontier und Treasures of the Savage Frontier. Die jeweils letzten Teile dieser drei Serien habe ich nicht mehr auf dem Amiga gespielt. Erst Jahre später habe ich dank GOG diese Bildungslücken geschlossen. Die Buck-Rogers-Serie mit der gleichen Engine, aber eben einem Science-Fiction Szenario, habe ich erst sehr viel später auf dem PC gespielt. So wirklich gefallen hat mir das Szenario aber nicht.



Die oben genannten Spiele haben alle die Regeln der ersten Edition von AD&D umgesetzt. Alle späteren Spiele wechselten auf die schon seit 1989 verfügbare zweite Edition. In meiner Sammlung hatten sie daher auch nichts mehr verloren, wenn sie denn überhaupt noch für den Amiga erschienen. Interessanterweise waren die Veränderungen im Pen-&-Paper-Rollenspiel zwischen der ersten und zweiten Edition eher gering. Die Computerspiele der zweiten Edition hatten allerdings komplett andere Spielmechaniken als die Gold-Box-Serie.war zum Beispiel eine Kopie von oder Hommage anmit dem AD&D-Regelwerk. Ich mochte dieses Spiel zwar auch, aber rundenbasierte Spiele lagen mir schon immer mehr. In Mavericks User-Artikel zur Eye-of-the-Beholder-Serie könnt ihr da schon etwas mehr Begeisterung herauslesen.

Die erste Rollenspiel-Begeisterung