We Are Football Test+

Teaser Gerald Köhler ist mit einem Fußballmanager zurück, der sich anschickt, das komplette Gegenteil des Football Managers von Sega zu sein. Doch ist We Are Football auch gut?

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalKampf der Gladiatoren. Auf der einen Seite:in rot-weißer Kleidung und silbernem Brustpanzer, auf der anderen Seitein Schwarz mit gelber Schärpe. In der Mitte: Der Henkelpott.Warum ich jetzt diese absurd-peinliche Szene aus der Eröffnungsshow des Champions-League-Finals 2013 zwischen Bayern München und Borussia Dortmund im Kopf habe? Daran ist die Musik vonschuld, dem neuesten Werk von Fußballmanager-Guru und-Schöpfer. Üppig orchestriert, mit Pauken und Trompeten. Musik, die klingt, als hättedie Titelmelodie zum Aktuellen Sportstudio geschrieben. Musik, die in den Vordergrund will, aber eigentlich in den Hintergrund gehört. Ich spreche sowohl von den rockigen Stücken als auch den seichteren, entspannten Tönen.Damals, als Gerald Köhler noch für die-Reihe (bis einschließlich Teil 3) zuständig war, da war die Musik weniger penetrant. Synthesizer-Klänge, darüber singende E-Gitarren. Nicht ganz so nervig. Aber trotzdem Musik, die vermutlich die meisten abgeschaltet haben. Diese Tradition setzt We Are Football gekonnt fort. Wie angenehm Stille doch sein kann – oder die eigene Spotify-Playlist. Doch die Audio-Untermalung ist nicht der einzige Punkt, in dem es hapert.