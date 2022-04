Road 96 Test+

Teaser Storygetriebene Adventures wie Life is Strange sind immer noch sehr beliebt. Road 96 ist bei Erzählweise und Gameplay sehr speziell, begeistert trotz einiger Stärken im Test aber nicht durchgehend.

Es gibt viele Möglichkeiten, die Grenze zu übertreten. In diesem Fall hatten wir ausreichend Geld, um einen Schleuser zu bezahlen. Wir werden zwar erwischt, aber ein anderer Teenie hilft uns per Räuberleiter über die Mauer.



Flucht aus Petria

Es gibt acht zentrale Storycharaktere, darunter der aggressionsgestörte Taxifahrer Jarod. Er hat zehn Jahre zuvor bei einem von der Regierung als Terroranschlag bezeichneten Zwischenfall sein Kind verloren und sinnt nun nach Rache.



Begrenzte Ressourcen

Direkte und indirekte Entscheidungen bestimmen das Spiel und den Verlauf der Handlung. Es gibt aber auch immer wieder einfach heitere Einlagen wie dieses Minigame mit Zoe. Anders als Telltale Games sparen die Entwickler in Road 96 aber auch Rätsel nicht aus.



Vielfältiges Gameplay, schwache Technik

Meinung: Benjamin Braun Mir gefällt das Gesamtkonzept von Road 96 eigentlich ziemlich gut. Wie sich in den Kapiteln nach und nach das Puzzle zusammensetzt, wenn ich immer mehr über die NPCs erfahre, macht das Adventure beinahe durchgehend spannend und in jedem Fall spielenswert. Das Gameplay ist trotz gewisser Parallelen zu Telltale zudem vielfältiger als The Walking Dead und Co. Ungeachtet des hohen Storyfokus ist das Spiel außerdem angenehm wenig linar angelegt. Wobei ich den Begriff prozedural, den der Hersteller gerne benutzt, für irreführend halte.



Ich habe allerdings ein großes Problem mit Road 96: Die technische Umsetzung und die verbesserungswürdige Steuerung. Sicherlich muss man diese Punkte nicht als so gravierend empfinden wie ich. Und ich gebe auch zu, dass es Spiele in weitaus schlimmeren Zuständen gibt. Aber bei Road 96 wäre einfach so viel mehr drinnen gewesen und die Entwickler verschenken viel Potenzial. Wer auf storybasierte Abenteuer steht, der kommt um Road 96 dennoch nicht herum. Gerade die in Teilen an Magnolia erinnernde Erzählstruktur macht das Spiel zudem eindeutig zu einem besonderen Erlebnis, auch wenn es atmosphärisch nicht an ein Life is Strange - True Colors heranreicht. Mir gefällt das Gesamtkonzept von Road 96 eigentlich ziemlich gut. Wie sich in den Kapiteln nach und nach das Puzzle zusammensetzt, wenn ich immer mehr über die NPCs erfahre, macht das Adventure beinahe durchgehend spannend und in jedem Fall spielenswert. Das Gameplay ist trotz gewisser Parallelen zu Telltale zudem vielfältiger alsund Co. Ungeachtet des hohen Storyfokus ist das Spiel außerdem angenehm wenig linar angelegt. Wobei ich den Begriff prozedural, den der Hersteller gerne benutzt, für irreführend halte.Ich habe allerdings ein großes Problem mit Road 96: Die technische Umsetzung und die verbesserungswürdige Steuerung. Sicherlich muss man diese Punkte nicht als so gravierend empfinden wie ich. Und ich gebe auch zu, dass es Spiele in weitaus schlimmeren Zuständen gibt. Aber bei Road 96 wäre einfach so viel mehr drinnen gewesen und die Entwickler verschenken viel Potenzial. Wer auf storybasierte Abenteuer steht, der kommt um Road 96 dennoch nicht herum. Gerade die in Teilen an Magnolia erinnernde Erzählstruktur macht das Spiel zudem eindeutig zu einem besonderen Erlebnis, auch wenn es atmosphärisch nicht an einheranreicht.

Ihr spielt einen Fluchtversuch diverser Jugendlicher aus einem totalitär anmutenden Staat nach, nun ist das Spiel auch für Playstation- und Xbox-System erhältlich. Faszinieren konnte es mich zwar in Teilen, unterm Strich war ich aber nicht begeistert. Warum und weshalb, das erfahrt ihr im folgenden Text sowie im oben eingebetteten 4K-Testvideo auf Xbox Series X.Road 96 versetzt euch in den fiktiven Staat Petria, in dem der skrupellose Politiker Tyrak diktatorisch herrscht. Er unterdrückt mit Gewalt gezielt jeden Widerstand gegen das System, um seine Macht zu erhalten. Noch folgen die Menschen überwiegend ihrem "Führer", denn in den Wahlumfragen führt Tyrak deutlich vor der liberalen Kandidatin Florres. Insbesondere Jugendliche aber ziehen die Flucht vor dem Kampf gegen die Tyrannei vor. Ihr selbst schlüpft in den Kapiteln des Spiels in die Rollen jener Ausreißer. Allerdings seid ihr nicht nur auf der Flucht, ihr könnt auch versuchen, die Wahl zu Florres' Vorteil zu beeinflussen.Eure wechselnden Spielfiguren bleiben dabei anonym, weshalb sich die Story primär um acht andereCharaktere dreht, die in den einzelnen Kapiteln immer wieder euren Weg kreuzen. Darunter befinden sich andere Ausreißer wie Zoe und der Computerfreak Alex. Ihr trefft aber auch auf das stets mit Skimasken vermummte Duo Stan und Mitch, die einen Mordanschlag auf ihr Idol, die regimetreue TV-Moderatorin Sonya, vereiteln wollen. Auch Sonya selbst begegnen euren Alter Egos immer wieder. Mit jedem Kapitel (stets ein neuer Ausreißer) und jeder der nicht linear aneinandergereihten Einzelsequenzen wird das Gesamtpuzzle deutlicher und Verbindungen zwischen den Handlungssträngen klarer erkennbar. In gewisser Weise könnte man diese Struktur, bei der ihr mit direkten und indirekten Entscheidungen den Verlauf beeinflusst, mit dem Spielfilmvergleichen, woraus auch der Großteil der Spannung resultiert.Auf eurer Flucht aus Petria, für die ihr zunächst die namensgebende Grenzstraße erreichen müsst und diverse Pfade außer Landes kommen könnt, gilt es eine Reihe von Entscheidungen zu treffen. Es kommt unter anderem zu brenzligen Situationen bei der Fahrt mit einem Linienbus, in dem nach einer Autopanne auch eine Polizistin mitfährt, die Gebrauch von ihrer Waffe macht, könnt ihr sie nicht beruhigen. Mit einem anderen Ausreißer könnt ihr jener Polizistin in einem anderen Kapitel aber auch dabei helfen, ein Mitglied der vermeintlichen Terrororganisation "Schwarze Brigade" zu fangen – oder euren Hilfeversuch zu Gunsten der Rebellen manipulieren. Das wirkt sich nicht zwingend auf euren Erfolg aus, wohl aber auf den Story-Verlauf oder darauf, was ihr über die zentralen NPCs erfahrt oder eben nicht.Allgemein sind für euren Erfolg aber auch eure Ressourcen wichtig. Leert sich euer Energiebalken, werdet ihr ohnmächtig und dann möglicherweise verhaftet oder von Kriminellen ausgeraubt. Ähnlich wichtig ist das Geld, das ihr auf dem Weg zur Road 96 ansammelt. Wer viel Kohle hat, kann beispielsweise einen Schleuser bezahlen. Das allein ist aber noch keine Garantie, lebendig die Grenze zu übertreten. Mit dem Geld, das ihr erbetteln, in Minigames erspielen oder schlicht stehlen könnt, kauft ihr außerdem für euch und andere Lebensmittel oder bestecht hier und dort Personen, damit sie nicht die Polizei rufen.Hinzu kommen einige Spezialfähigkeiten, mit denen ihr in gewissen Situationen euren Aktionsspielraum erweitert oder zusätzliche Ressourcen ergattert. Von Alex erlernt ihr beispielsweise das Hacken, womit ihr Safes knackt, um an Geld oder Sammelobjekte zu gelangen. Andere Skills verbessern eure Überzeugungskünste im Dialog oder das Knacken von Schlössern. Dass man die Skills global freischaltet, obwohl ihr ja in jedem Kapitel einen neuen Ausreißer spielt, ist zwar unlogisch. Aber die zunehmende Bereicherung des für das Genres recht vielfältigen Gameplays ist mir da wichtiger.Eigentlich gefallen mir viele Dinge an Road 96 wirklich gut: die allgemeine Struktur, das vielfältige Gameplay, die (simpel gestrickten) Action-Sequenzen und Minigames, aber auch die rätselartigen Inhalte. Doch die technische Umsetzung geht mir massiv gegen den Strich. Die Texturen sind oft unterirdisch, die Mimik schwach und nicht mal von "netten visuellen Effekten" könnte ich sprechen. Hinzu kommt ein teils übersensible, schwammige Steuerung, die meinen Spielspaß deutlich drückt.Schlimmer noch: Die Atmosphäre leidet erheblich. Zwar könntet ihr das jetzt weniger kritisch sehen als ich, denn ein Totalausfall ist Road 96 wahrlich nicht. In einem Punkt aber dürften mir am Ende fast alle zustimmen: Die Entwickler verschenken mit den Schwächen bei Grafik und Steuerung viel Potenzial und hätten ein wesentlich besseres Spiel abliefern können. Die überwiegend sehr gute englische Sprachausgabe und der teils richtig tolle Soundtrack können die genannten Schwächen aus meiner Sicht jedenfalls nicht ganz ausgleichen.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Dennis Hilla(GamersGlobal)