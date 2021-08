Hades (Konsole) Test+

Teaser Das Roguelike von Supergiant Games mauserte sich auf PC und Nintendo Switch zu einem wahren Überraschungshit. Nun dürft ihr auch auf Xbox und Playstation aus der Unterwelt flüchten.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalDas ist San Francisco ansässige Studio Supergiant Games konnte sich in der Vergangenheit durch Titel wieund Transistor (im Test, Note: 7.5) eine treue Fangemeinde aufbauen. Geschuldet ist das nicht nur den ungewöhnlichen und gut ausgearbeiteten Spielmechaniken, sondern auch den liebevoll gestalteten Grafiken und Soundtracks aus der Feder des Studio-Komponisten Darren Korb. Mithat Supergiant aber wohl den bisher größten Wurf in der Geschichte der Spieleschmiede gelandet, grob gesagt eine Mischung aus Roguelike und Diablo. Nicht von ungefähr kommt die satte Bewertung von 9.0 im GamersGlobal-Test Einen Wermutstropfen gab es bisher allerdings bei dem aktuellsten Werk des Studios: Es war nur für PC und Nintendo Switch erhältlich, auf Playstation- und Xbox-Systemen habt ihr in die Röhre geschaut. Zumindest bis jetzt, denn in Kürze wird Hades auch für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Ich habe einen Blick auf die neue Konsolenfassung geworfen und kann euch sagen: Spätestens jetzt solltet ihr zuschlagen!