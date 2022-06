Born Punk Test

Teaser Cyberpunk-Geschichten müssen nicht immer in Metropolen stattfinden: Das von Adventure-Klassikern inspirierte Born Punkt bietet einen spannenden SF-Thriller mit viel Humor auf der Ostseeinsel Bornholm.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die drei spielbaren Charaktere betrachten uns misstrauisch. Welchen ihr aktiv steuern dürft, hängt von der Spielsituation ab.

Kommen ein Hacker, ein CEO und ein Androide in eine Bar…

Wer wünscht sich nicht, die Gedanken seines Haustiers zu erfahren? In Born Punk ist das nicht immer eine gute Idee...

Einmal den großen Cyberpunk-Cocktail, bitte!

Anzeige

Was auf der Furry-Con passiert, bleibt auf der Furry-Con. Solche extravaganten Schauplätze bilden eine angenehme Ausnahme zu Bars, Konzernbüros oder den Hauptquartieren wichtiger Fraktionen.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalVermutlich jeder von uns hat schon davon geträumt, selbst ein Spiel zu entwickeln. Dank frei verfügbarer Engines und Crowdfunding-Plattformen ist dieser Traum für viele angehende Indie-Entwickler realistischer denn je. Das australische Studio (gegründet vom dorthin ausgewanderten) Insert Disk 22 haben im Jahr 2019 ihre Chance ergriffen und über Kickstarter fast 1.000 Unterstützer gefunden. Die investierten 33.000 Euro ermöglichten es dem Trio, neben Falko bestehend ausund einem Künstler unter dem Pseudonym, mit ihrer Vision loszulegen. Zusätzlich wurde das Projekt vom Victorian Production Fund gefördert.Die Vision des kreativem Kopfs Sokolow-Iles: Sein an klassischen Genretugenden à la LucasArts orientiertes Adventure sollte eine spannende Cyberpunk-Story erzählen, bei der eure Entscheidungen beeinflussen, wie die Geschichte endet.Nach drei Jahren fleißiger Entwicklungsarbeit liegt nun das Ergebnis in Form des Science-Fiction-Abenteuersvor. Insert Disk 22 nannte große Kaliber wieundals Vorbilder. Wie sich Born Punk zwar teils auf die Stärken dieser Klassiker besinnt, an anderer Stelle jedoch das Ziel verfehlt, verrät euch dieser Test.Was wie der Anfang eines schlechten Witzes klingt, passiert genau so in Born Punk. Aber fangen wir von vorn an: Ihr schlüpft anfangs in die Rolle von Eevi, die bis vor kurzem noch als “Kampf-Hackerin” für einen Mega-Konzern tätig war, und nun als Barkeeperin in der Kneipe ihres Ziehvaters arbeitet. Eines Morgens wacht Eevi in ihrer Wohnung nicht nur mit einem Kater auf, sondern auch mit einer fremden Stimme im Brummschädel.Ihr seht euch zunächst in eurer Wohnung nach einem Mittel gegen eure Kopfschmerzen um. Alle Hotspots im Raum lassen sich anzeigen. Um diese näher zu begutachten, reicht ein Rechtsklick, zum Interagieren die linke Maustaste. Eines der ersten Rätsel: Etwas Wasser zum Runterspülen des Schmerzmittels finden – das ist jedoch nur das Aufwärmen, spätere Puzzles sind atmosphärischer mit der Handlung verknüpft.Nachdem Eevi erste Problemchen bewältigt hat, wechselt das Geschehen zu Mariposa, der weiblichen CEO des besagten Konzerns. Sie hat gerade eine unangenehme Begegnung mit einer Künstlichen Intelligenz hat und daraufhin ebenfalls einen unerwünschten Gast im Kopf.Später findet ihr euch in der stählernen Haut von “Grandmaster Flashdrive” wieder, einem scheinbar schizophrenen Androiden, der mit zwei Stimmen spricht und sich für einen Hip-Hop-Homie aus den 1990ern hält, was er mit der passenden Kleidung unterstreicht. Im Laufe seiner Geschichte, ihr habt es erraten, bekommt auch er eine Stimme mehr, die ihm im Kopf herumspukt. Was ja dann schon drei sind...Mittlerweile dürfte euch klar sein, dass Humor seinen Platz in Born Punk hat. Und da passt es umso mehr, dass es wie ein Witz klingt: Nach der Einführung der drei Spielcharaktere treffen sich die Storylines – und somit ein Hacker, ein CEO und ein Androide – in einer Bar.Wenn dies nicht eure erste Begegnung mit dem Cyberpunk-Genre ist, werden euch viele Zutaten bekannt vorkommen: skrupellose Konzerne, Cyberware, außer Kontrolle geratene künstliche Intelligenzen, Neonlichter, ständige Überwachung, futuristische Transportmittel und so weiter und so fort… Die offensichtlichen Vorbilder wieoderwerden von Born Punk klar referenziert. Eevi beispielsweise lehnt sich stark an die Decker aus Shadowrun an und nutzt übliche Slangausdrücke wie “Chummer”, was unter Runnern so etwas wie “Kumpel” bedeutet. Auch typische Themen dieses Subgenres werden angeschnitten, zum Beispiel ob Androiden Rechte haben und vielleicht sogar den Menschen gleichgestellt werden sollten.Trotzdem schafft es Born Punk, dem Genre Neues hinzuzufügen. Das fängt schon bei der Verortung der Geschichte an. Wir befinden uns nicht in einer der typischen Metropolen wie Los Angeles, Shanghai oder Hong Kong. Die Handlung spielt sich stattdessen in der Stadt Haven auf der dänischen Ostseeinsel Bornholm ab, was auch zu einer anderen Optik führt als in typisch dreckigen Zukunftsmetropolen wie in. Doch auch In Bornholm bekommt ihr jede Menge schäbige Ecken sowie haufenweise blinkende und summende Technik zu Gesicht – tatsächlich geht es im Spielverlauf nicht mal an die Küste. Da hätte Insert Disk 22 mehr aus dem ungewöhnlichen Schauplatz machen können!Auch die Humor-Einsprengsel in der düsteren Welt wirken erfrischend. Ihr könnt über den Homie-Androiden lachen oder findet es witzig, wenn eine toughe Hackerin sich beim Öffnen eines stinkenden Biotanks fast übergeben muss? Dann dürfte euer Humor mit Born Punk kompatibel sein – bei mir zündete er eher selten. Doch ich amüsierte mich dann doch köstlich, als eine defekte KI versuchte, Gegenstände zu identifizieren und einen Credit Stick mit einem Sexpielzeug verwechselte. Es gibt auch einige Anspielungen auf alte Adventures zu finden, aber damit lockt man auch keinen Guybrush mehr hinter dem Piratenschiff hervor.Ein Feature gefällt mir besonders in Born Punk, nämlich mit kybernetischen Tieren zu interagieren. Just das kommt zu selten zum Einsatz. Ihr könnt euch immerhin auf ein paar Gespräche mit Cyber-Corgis und -Katzen freuen. In meinem Durchlauf durfte ich allerdings, anders als es die Steam-Seite verspricht, keine Katze steuern.