Blanc Test+

Teaser Rehkitz und Wolfswelpe sind natürliche Feinde, raufen sich aber in Blanc zusammen. Neben der rührenden Story und den süßen Helden ist der Grafikstil das Hervorstechende des kooperativen Rätselspiels.

Stil und Kapitel

Auf der Reise von Kitz und Welpe durch die gezeichnete Welt bewegt sich die Kamera dynamisch mit und verändert abhängig vom Abstand der Spielfiguren Ausrichtung und Winkel. Dies gibt euch die Möglichkeit, das jeweilige Kapitel aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.



Viel Freiraum zum Erkunden habt ihr in den Abschnitten zwar nicht, durch die Fülle an Details fällt das aber gar nicht so auf. Es ist eher das Gegenteil der Fall: Während ihr nach Hinweisen für euren weiteren Weg sucht, purzelt ihr ganz von selbst in das nächste Kapitel. Ab und an gibt es auch eine kleine Zwischensequenz.



In der detaillierten Umgebung suchen zwei ungleiche Reisegefährten nach dem richtigen Weg zu ihren Familien.



Spielmechaniken und Steuerung

Die Steuerung von Blanc ist einfach. Auf der Switch bedient ihr den Analog-Stick für Bewegungen und die beiden Schultertasten zum Springen und Interagieren. Kitz und Welpe sind je einem Joy-Con zugeordnet. Einzelspieler stehen vor der Herausforderung, zwei Figuren simultan zu koordinieren, weswegen ich mir nach einer Weile einfach einen Spielpartner gesucht habe.



Zu zweit macht Blanc gleich mehr Spaß, auch weil eure Figuren einander helfen, um Hindernisse zu meistern. Schwierig wird es nur dann, wenn ihr in unterschiedliche Richtungen wollt, weil die Kamera dann beiden folgen möchte und weit nach hinten fährt. Damit habt ihr aber auch direkt eine bessere Übersicht der Karte. Leider ist das Springen von einem Objekt zu einem anderen manchmal knifflig. Eure Figur zeigt euch zwar an, wohin sie springen wird wenn ihr die Schultertaste drückt, das richtige Ausrichten kann aber manchmal etwas dauern oder mehrere Anläufe benötigen.



Rätsel und Herausforderungen

In den einzelnen Kapiteln gibt es Rätsel und Herausforderungen, die auf die unterschiedlichen Fähigkeiten der beiden Spielfiguren aufbauen. Der Wolf kann Seile zerbeißen und kleine Objekte ziehen und das Reh Objekte schieben oder dem Wolf auf eine Anhöhe helfen.



Besonders schwere Objekte könnt ihr nur gemeinsam bewegen. Der richtige Weg durch einen Abschnitt hindurch ist nicht immer sofort ersichtlich und erfordert, dass ihr mit euren Figuren herumprobiert und aktiv nach einem möglichen Weg sucht. Dabei begegnen euch auch andere Tiere: So versucht zum Beispiel eine Ente mit ihren Küken zu einem sicheren Unterschlupf zu kommen. Die kleinen Watscheltiere werden aber immer wieder vom Wind zurück geschubst und sind nur im Windschatten von Kitz und Welpe sicher. Auch zwei Zicklein brauchen eure Hilfe bei ihrer Flucht.



Autorin: Ramona Kiuntke, Redaktion: Jörg Langer (GamersGlobal)

Blanc Switch

Fazit: Ramona Kiuntke Blanc ist ein gelungenes Ko-op-Spiel, dass keine komplexen Mechaniken braucht, um knifflige Rätsel zu stellen. Mich persönlich begeistert, wie das Adventure visuell umgesetzt wurde und auf welche Details die Entwickler zurückgegriffen haben, um Hinweise und Lösungen zu verstecken. Die kurze Spielzeit von wenigen Stunden stört mich bei dem Titel auch nicht, weil so erst gar nicht die Gefahr einer brachliegenden Ko-op-Runde aufkommt, weil man nicht in einer Session fertiggeworden ist. Dafür gibt's meinen "Daumen hoch"!

Also ich behaupte von mir, nicht besonders nah am Wasser gebaut zu sein; traurige Themen haben nicht so schnell eine Wirkung auf mich. Als ich jedoch den Trailer zugesehen habe, musste ich mir gleich mal ein Tränchen aus dem Augenwinkel blinzeln.Ein Rehkitz und ein Wolfswelpe sind in einer verschneiten Landschaft auf der Suche nach ihren jeweiligen Familien. Verlassen und allein wissen sie zu Anfang nur, dass sie keine Freunde sein können. Allen Widrigkeiten zum Trotz unterstützen sich die beiden bei der Suche als klar wird, dass sie in die gleiche Richtung laufen. Blanc ist als Ko-op-Spiel konzipiert, ihr könnt aber auch alleine in das Abenteuer starten.