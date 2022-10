Bayonetta 3 Test+

Teaser Platinum Games schickt die adrette und schlagfertige Hexe auf ein wunderbar spaßiges Abenteuer mit fulminanten Action-Kämpfen und herrlich überdrehter Inszenierung.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bayonetta 3 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobal



Wie Devil May Cry gehört die Bayonetta-Serie zu einer Spielart der Prügel-Action, die im Englischen Sprachraum gerne Character Action Game genannt wird. Alles dreht sich um die Hauptfigur, die Gegnerhorden mit spektakulären Moves stilsicher über den Jordan schickt und am Ende gibt es (oft) die Abrechnung mit höherem Rang, je länger die Kette an Angriffen dauerte, je schneller der Kampf vorüber war und je weniger Schaden der Held oder die Heldin einstecken musste.



Die Hexe Bayonetta hat die Einstellung passend zu diesem Genre: Stets so gelassen, als hätte sie die Zügel in der Hand, auch im Angesicht riesiger Ungetüme nicht um einen neckischen Spruch verlegen. Im ersten Serienteil hat sie die himmlischen Heerscharen aus Paradiso abgewehrt, im zweiten Teil die Serie ihrer Freundin Jeanne aus der Unterwelt Inferno befreit. Was soll sie da noch schrecken? Wie soll man all die Gaga-Action der vorigen beiden Kampagnen noch toppen? Die Antwort dafür liefert Platinum Games nun mit dem Switch-exklusiven Bayonetta 3. Es ist die spielgewordene Verkörperung (wenn nicht Steigerung) der Worte "Over the Top", ein actionreiches Spaßfeuerwerk der Extreme.

Ihr übernehmt im dritten Teil auch die neue Umbra-Hexe Violeta (Mitte) als Spielfigur. Dazu freuen sich Fans über bekannte Gesichter. Neulingen fehlt dagegen eine Einführung oder Zusammenfassung der Vorgänger.

The End of the world as we know it

Bayonetta ist eine teuflisch gute Tänzerin und bringt mit ihrer Choreographie Dämonen noch fester unter ihre Gewalt.

Tausende Kugeln, riesige Fäuste

Nach dem finalen Hieb der Kombo leuchtet die Spielfigur violett auf, in dem Moment hämmer ich ZR, damit mein ausgerüsteter Dämon nachsetzt. Das gilt auch für Schwertschwingerin Violeta und ihren Dämonenkumpel Cheshire. Die Waffen einer Hexe





Auch bei die infernalen Helfer bringen stets eine besondere Spezialität mit. So schätze ich sehr die Fähigkeit der Dämonenspinne, selbst riesige Gegner mit Netzen kurz aufzuhalten. Den größte Absurditätsfaktor hat für mich der Kampfzug: Beschwört ihr ihn, müsst ihr steuern, wo die nun geisterhaft erscheinenden Gleise verlaufen. Parallel dazu müsst ihr Befehle geben (inklusive Eingaben wie Stick um 360 Grad rotieren und dann Tritt-Taste drücken), damit an den entsprechenden Gleisabschnitten Attacken ausgelöst werden, sobald das Legen der Gleise beendet ist. Der Zug ist damit schwer zu beherrschen, aber gefällt durch die kreative Umsetzung, die auch den Flow im Kampf ändert. Allerdings zoomt die Kamera auch heraus, um die Route des Höllengefährts einzufangen. Da kann es passieren, dass man einen Schlag eines Gegners vom Bildrand nicht kommen sieht. Auch wenn man sich am Fuße mehrere Riesengegner tummelt, kann die Kamera manchmal nicht ganz mit der Action mithalten. Fast nie hatte ich aber das Gefühl, es lag an diesem Manko, wenn ich Treffer einstecken musste. Wer allerdings darauf aus ist, in allen Kämpfen Reinplatin-Medaillien zu erlangen, könnte manchmal fluchen. Anzeige Der Kampfzug Guon gehört zu den exotischsten Dämonendienern. Bei der Auswahl an Waffen und Unterweltbewohnern wird geklotzt statt zu kleckern. In der Regel lasse ich gerne die vier Startpistolen (zwei für die Hände, zwei für die Füße – natürlich) auf dem einen der beiden Waffen-Quickslots. Doch auf den anderen wechselte ich regelmäßig zwischen den weiteren kreativen Prügelwerkzeugen, darunter eine Mischung aus Kettensäge und Motorrad oder ein Mikrofon mit einer messerscharfen Klaue als Ständer. Mit in Kämpfen verdienten Blutsteinen schaltet ihr zudem weitere Kombos für die Waffen und die ihnen zugehörigen Dämonen frei. Angenehm dabei: Die Kombinationen wie vor-zurück-Schlag sind bei allen Dämonen und Waffen gleich. Bayonetta verwandelt sich überdies beim Sprint in eine jeweils passende Dämonenform. Das erlaubt es ihr in Spinnengestalt (bei angelegter Waffe Aranchaea-Jo-Jo), Wände hinaufzulaufen.Auch bei die infernalen Helfer bringen stets eine besondere Spezialität mit. So schätze ich sehr die Fähigkeit der Dämonenspinne, selbst riesige Gegner mit Netzen kurz aufzuhalten. Den größte Absurditätsfaktor hat für mich der Kampfzug: Beschwört ihr ihn, müsst ihr steuern, wo die nun geisterhaft erscheinenden Gleise verlaufen. Parallel dazu müsst ihr Befehle geben (inklusive Eingaben wie Stick um 360 Grad rotieren und dann Tritt-Taste drücken), damit an den entsprechenden Gleisabschnitten Attacken ausgelöst werden, sobald das Legen der Gleise beendet ist. Der Zug ist damit schwer zu beherrschen, aber gefällt durch die kreative Umsetzung, die auch den Flow im Kampf ändert. Allerdings zoomt die Kamera auch heraus, um die Route des Höllengefährts einzufangen. Da kann es passieren, dass man einen Schlag eines Gegners vom Bildrand nicht kommen sieht. Auch wenn man sich am Fuße mehrere Riesengegner tummelt, kann die Kamera manchmal nicht ganz mit der Action mithalten. Fast nie hatte ich aber das Gefühl, es lag an diesem Manko, wenn ich Treffer einstecken musste. Wer allerdings darauf aus ist, in allen Kämpfen Reinplatin-Medaillien zu erlangen, könnte manchmal fluchen.

Partner-Angebote Amazon.de Aktuelle Preise (€): 59,99 (Nintendo Switch) Aktuelle Preise (€):

Wir haben uns daran gewöhnt, in Spielen die Welt zu retten. Bayonetta hat es auch schon zwei Mal getan. Einmal, als sie einen Plan vereitelte, die Schöpferin im Himmel Jubileus im Diesseits (Purgatorio) zu beschwören – indem sie letzlich die beschworene Jubileus umboxte. Und im zweiten Teil hat sie das Tor der Hölle durchschritten und gewissermaßen nebenher einen anderen Gott mit bösen Absichten besiegt. Diesmal jedoch ist die Gefahr irdisch. Ein Heer aus amorphen Biowaffen, den Hommunculi, greift die Erde an. Es wird noch schlimmer, wie die neue Figur Viola erklärt, die ebenfalls eine Umbra-Hexe ist, aber jünger und mit nietenbesetzter Lederjacke. Singularity, der Anführer der Hommunculi zerstört jede Dimension, damit nur noch ein Alphaversum überleibt. Das ist nicht die Welt unserer Bayonetta, also geht es auf, um fünf Chaosgetriebe anderer Dimensionen zu sammeln und den Tag zu retten.Seit dem das Marvel Cinematic Universe das Multiversums-Fass aufgemacht hat, scheinen die Parallelwelten gefühlt überall in der Popkultur in Mode zu sein. Es lässt sich natürlich nicht sagen, wann diese Grundidee des seit 2017 in Entwicklung befindlichen Action-Titels festgezurrt wurde, aber dadurch wirkt die Prämisse auf mich erstmal abgegriffen. Allerdings ist es eine gute Möglichkeit, den Einsatz noch einmal zu erhöhen: Es gilt alle denkbaren Welten zu retten. Spielerisch wird diese Ausgangslage genutzt, um euch regelmäßig an komplett neue Orte zu verfrachten und die Neugier, was als nächstes kommt, ist ein Teil des Spaßes. Um da möglichst wenig vorwegzunehmen und gewissen Embargo-Einschränkungen seht ihr Video Auszüge der Gebiete China und Ägypten.Bezüglich der Weltenvielfalt habe ich allerdings auch einen Kritikpunkt. Wer also gar nicht mehr zu diesem Aspekt wissen möchte, springt besser nun zum nächsten Absatz. Sind alle abgesprungen? Wirklich alle? Gut. Nach einem Abstecher ins Tokio der Gegenwart landet Bayonetta in einem mittelalterlich anmutenden China. Story-mäßig wird dafür die-Erklärung gezückt: Wir sind nicht durch die Zeit gereist, sondern in dieser Welt hat sich die Zivilisation in einem anderen Tempo entwickelt. Die Welt darauf führt euch in uralte Tempel in Ägypten, was dagegen schon wieder recht profan wirkt und nicht den Dimensions-Ansatz bräuchte, um den Schauplatz zu rechtfertigen. Auch wenn es noch interessante Ideen gibt und es auch darum geht, welchen Figuren man in anderen Welten über den Weg läuft, hätten es bei einem Spiel, dass sonst so viel Freude an Verrücktheit zeigt, mehr kreative Schauplätze geben können.Auf eurer Reise durch die Welten erschienen wie in den Vorgängern an gewissen Stellen Barrieren oder ihr werdet durch eine Cutscene überrascht und auf diese Art in einen Arena-Kampf verwickelt. Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, Schläge und Tritte zu besonderen Attacken aneinanderzureihen. Dazu habt ihr Schussangriffe und nicht zuletzt die Option, die Angriffstaste bei Kombos gedrückt zu halten, um so mächtigere Schläge aufzuladen oder auch während Hieben weiter aus allen Rohren zu feuern. Durch gut getimtes Ausweichen aktiviert ihr die Hexenzeit genannte Zeitlupe, in der euch die meisten Gegner schutzlos ausgeliefert sind. Ihr weicht also viel aus – und auch dabei könnt ihr die Angriffstasten gedrückt halten, damit eure Angriffskette nicht unterbrochen wird. Das sorgt wie in den Vorgängern für einen fantastischen Flow in den Prügeleien.Neu dazu kommt die Dämonenmaskerade, bei der Bayonetta stehen bleibt und Dämonen mit einem Zaubertanz beschwört, die ihr direkt steuert. Die Kamera bleibt dabei bei der weiterhin verwundbaren Bayonetta, das macht die Steuerung der Dämonen bei weiter entfernten Zielen hakelig. Manch ein Dämon wie Rabe Malphas ist ebenfalls knifflig, weil er durch Attacken näher an den Boden kommt und sich mit Flügelschlägen wieder in die Luft befördern muss. Doch nach etwas Eingewöhnung hatte ich den Dreh raus, die Helfer im richtigen Moment für kurze Angriffe einzusetzen. Dazu fügen sich die Dämonen noch auf andere Art höllisch gut ein: Am Ende einer setze ich einfach mit Druck auf die Beschwörungstaste einen Dämonen-Finisher nach.