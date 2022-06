Fire Emblem Warriors - Three Hopes Preview+

Teaser Zurück nach Fodlan: Das Action-Spin-off lässt euch Horden von Gegnern in der Welt von Fire Emblem - Three Houses vertrimmen und lockt mit drei komplett neuen Geschichten.

Die neue Hauptfigur Shez (violette Haare) hat die Wahl, welcher der drei etablierten Schlüsselfiguren Dimitri, Claude und Edelgard sie sich anschließt.

Alles wird anders

Rote Areale müssen auf dem Kartenbildschirm jedes Kapitels erobert werden, indem ein kurzes Gefecht gewonnen wird. Nach dem Sieg können in den anderen kleinen Gebäuden der Zone Belohnungen eingesammelt werden (teils nur gegen Eintausch von Items).

Speer gegen Schwert gegen Axt

FE WARRIORS - THREE HOPES

Vorläufiges Pro & Contra Alternative Zeitlinie mit drei neuen, die Lore interessant vertiefenden Story-Pfaden

Taktik-Feature bringt merklichen Nutzen in den Schlachten

Große Auswahl an spielbaren Charakteren

Massenweise Ausrüstung, Perks und Auflevel-Optionen Massenschlachten im Kern repetetiv

Bremsen die Missionen zur Freischaltung der Story-Schlachten das Pacing zu sehr aus? Aktuelle Einschätzung Fire Emblem Warriors - Three Hopes rundet das Kampfsystem weiter ab und erweitert ebenso die aus dem Vorgänger bekannte strategische Komponente. Dazu transportiert Three Hopes nicht nur viele Mechaniken von Three Houses adäquat und hat das Potential, mit seinen neuen Kampagnen mehr als nur oberflächlichen Fanservice zu bieten. Sehr Gut Aktueller Stand Finale Version

Alle Screenshots und Spielszenen stammen von GamersGlobalDas Studio Omega Force von Koei Tecmo bringt einmal mehr die bekannte Massenkeilerei der-Reihe in ein Nintendo-Universum. Die ersten beiden Kooperationen dieser Firmen,und, mischten wild Figuren aus allen möglichen Teilen- respektivezusammen. Darauf folgte im Test, Note 8.0 ) das die Vorgeschichte von Breath of the Wild in einem alternativen Zeitstrahl durcheinander wirbelt.Und wie schon beim Schritt vom ersten zum zweiten Hyrule Warriors, widmet sich nun die das neueganz und gar dem jüngsten Ableger der Hauptserie, in diesem Fall der Switch-Perle Fire Emblem - Three Houses (im Test, Note 9.0 ). Ich konnte schon eine zweistellige Stundenzahl in das Action-Spin-off stecken und kann in dieser Vorschau sagen: Wer den Kontinent Fodlan und die Bewohner seiner drei Reiche lieb gewonnen hat, der kann sich ordentlich auf Three Hopes freuen.Statt die bekannte Story von Three Houses im Prügel-Gewand nachzuspielen, verändert ihr die Geschehnisse mit einer neuen Spielerfigur. Die heißt standardmäßig Shez und ist je nach eurer Präferenz Söldnerin oder Söldner. Da enden die Analogien zu Hauptspiel-Held(in) Byleth noch nicht: Auch Shez hat mit Arval ein mysteriöses Wesen in sich, dessen Stimme nur er hören kann und das ihm zu Beginn des Leben rettet. Denn wer sich erinnert: Zu Beginn von Three Houses war Byleth ebenfalls Söldner(in) und im Prolog von Fire Emblem Warriors wäre es nun fast um Shez geschehen, wenn da nicht Arval wäre. Darauf trifft Shez noch vor Byleth die drei bekannten Anführer der Schüler-Häuser der Militärakademie Garreg Mach und tritt einem davon bei. Es gibt also abermals mehrere Story-Pfade.Shez wird in Garreg Mach eingeschult und darauf nehmen die Ereignisse sehr schnell einen drastisch anderen Verlauf: Bei jedem Haus tut sich ein in der Lore bereits etablierter schwelender Konflikt auf, der im Hauptspiel jedoch nicht (oder nicht so bald) heiß wurde. Darauf muss die Militärakademie bald schließen. Ihr findet euch nach einem Zeitsprung von zwei Jahren als Söldner im Dienst eures Haus-Anführers wieder und schlagt fortan auf der Weltkarte kleine Scharmützel, die den Weg zur großen Story-Schlacht jedes Kapitels ebnen.Zur Mechanik: Grundlegend spielt ihr Shez sowie die Mitstreiter aus dem Haus, dem ihr euch angeschlossen habt, in Third-Person-Ansicht und teilt mit übertrieben Attacken reichlich Backenfutter aus. Wie im vorigen Fire Emblem Warriors könnt ihr andere Kämpfer als Adjutanten zu euch holen, die dann ab und an ins Gefecht eingreifen. Und wie ihr in Zeit der Verheerung Shiekah-Module zur Verfügung hattet, greift ihr nun auf die Waffenmanöver des Hauptspiels zurück, die aber die Haltbarkeit eurer Waffe reduzieren. Die Charaktere besitzen dabei jeweils das Moveset ihrer aktuellen Klasse, manche Figuren wie Shez besitzen aber einzigartige Klassen.Die meisten Missionen und die Story-Kämpfe senden euch in typische Schlachten nach Warriors-Art, in denen ihr die Überhand gewinnt, indem ihr Festungen auf der Karte erobert, während dynamische Events immer wieder die stumpf-spaßige Prügelei aufmischen. Eine Besonderheit ist dabei wie im Vorgänger, dass das Schere-Stein-Papier-Prinzip von Speeren, Schwertern und Äxten aus Fire Emblem übernommen wurde. Daher lohnt es sich, einen gut durchmischten Kader zu Missionsbeginn aufzustellen und den Figuren, die ihr nicht selbst kontrolliert, Angriffs- und Verteidigungs-Befehle zu erteilen oder eben mit den Manövern oder besonderen Waffen spezifischen Einheiten wie Reitern oder Pegasusrittern massiv Schaden zuzufügen. Ebenso tauchen monströse Riesenfeinde auf, die mehrere Lebensbalken haben, aber ebenfalls vier Schwachpunktanzeigen besitzen, die durch angegebene Waffen- oder Elementtypen geleert werden und den Feind so zusätzlich schwächen.Analog zur Erkundung von Garreg Mach könnt ihr im Lager mit euren Mitstreitern reden, die Beziehung zu ihnen durch gemeinsames Essen oder Expeditionen vertiefen und das Training koordinieren. Letzteres erlaubt euren Kämpfern, ihre Klassen schneller zu meistern und ist quasi eine vereinfachte Variante des Unterrichts aus Three Houses. Eine weitere Anlehnung ans Hauptspiel: Statt feindliche Generäle von anderen Häusern zu töten, steht es euch frei, sie anzuwerben. Doch dafür müsst ihr genug Strategieressourcen auf der Weltkarte gesammelt haben. Dazu levelt ihr Waffen, Skills, Wappen und vieles vieles mehr eurer Recken auf.Visuell besitzen die Figuren den vertrauten Stil von Three Houses. Die Umgebungen sind nur grob modelliert, aber es handelt sich teils ums eins-zu-eins-Umsetzungen der 3D-Kulissen aus der Vorlage. Und während Hyrule Warriors - Zeit der Verheerung mit schwankender Performance zu kämpfen hatte, macht Three Hopes in der Hinsicht bisher einen runden Eindruck – auch im Splitscreen-Koop.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)