Albion Online. Neuer Server für Europa und Mittleren Osten gestartet

PC iOS Linux MacOS Android

Albion Online hat gestern den neuen Server für Europa und den Mittleren Osten gestartet. Es ist nach den Servern für Amerika und Asien der dritte Server. Es ist für PC, Mac, Linux, Android und iOS verfügbar. Den Trailer anlässlich des neuen Servers könnt ihr euch nochmal direkt unter dieser News anschauen.

Albion Online ist ein Sandbox-MMORPG mit Full-Loot-Kämpfen, einer vollständig spielergesteuerten Wirtschaft und einem klassenlosen "Du bist, was du trägst"-Fertigkeitssystem. Das Spiel ist vollständig plattformübergreifend, auf PC, Mac, Linux, iOS oder Android mit einem einzigen Account spielbar und in 15 Sprachen lokalisiert. Albion Online wurde 2017 zunächst in Nordamerika veröffentlicht. Die europäische Version des Spiels enthält alle Updates, die in den letzten sieben Jahren auf den amerikanischen und asiatischen Servern veröffentlicht wurden, einschließlich des "Foundations"-Updates vom April, das den Gildenkrieg in Albion Online verbessern soll, indem es eine überarbeitete Mechanik für Gebietskonflikte und Befestigungsanlagen einführt, die Gilden für zusätzliche Verteidigung ausbauen können. Darüber hinaus bieten neue Belagerungsbanner und Truhen für Gebietsaktivitäten sowohl Angreifern als auch Verteidigern strategische Vorteile.

Die beworbenen Features des neuen Servers im Überblick:

Eine neue und unberührte Version des Spiels

Ein Spiel, das vollständig getrennt und unabhängig von den bestehenden US- und Asien-Servern ist

Deutlich verbesserte Verbindungsgeschwindigkeiten und Pings für die gesamte Region Europa und MENA (Mittler Osten & Nordafrika)

Bessere Startzeiten für Spiel- und Server-Events (Territorienkämpfe, Kristallliga, Fraktionskriege, etc.), da sie an die lokalen Zeitzonen angepasst sind

Ihr könnt außerdem noch bis zum 3. Juni 2024 Gründerpakete für Albion Europa erwerben, die ihr dann auf allen Servern nutzen könnt. Diese bieten exklusive Vanity-Skins, je nach Paket in hellen oder dunklen Designs sowie Premiumzeit, Gold und weitere Vorteile.