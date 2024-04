Albion Online: Offene Beta für PC und mobile Geräte gestartet

PC iOS Linux MacOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das MMO Albion Online aus deutschen Landen hat seinen neuen europäischen Server, Albion Europa, gestern in die offene Betaphase gestartet. Es ist der dritte Server, der neben Albion Americas und Albion Asia in das Spiel eingeführt wird. Ihr könnt euch seit gestern anmelden, um Albion Online vor dem offiziellen Start des Servers am 29. April für PC, Mac, Linux, iOS und Andrios zu erleben. Den Trailer zum Start der Open Beta könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Der neue Server soll das Spielerlebnis für Spieler aus Europa und den MENA-Ländern mit besseren Ping-Werten, niedrigeren Latenzzeiten und maßgeschneiderten Zeitplänen für Spielereignisse optimieren. Der Server bietet auch die Chance für einen Neustart.

Während der Beta-Phase könnt ihr einen exklusiven, permanenten Vanity-Skin verdienen: Den Duellanten. Mit dem Gründerpaket könnt ihr den Skin dreimal schneller verdienen und außerdem einen exklusiven, passenden Reittier-Skin freischalten.

Die beworbenen Features des neuen Servers im Überblick:

Eine neue und unberührte Version des Spiels

Ein Spiel, das vollständig getrennt und unabhängig von den bestehenden US- und Asien-Servern ist

Deutlich verbesserte Verbindungsgeschwindigkeiten und Pings für die gesamte Region Europa und MENA (Mittler Osten & Nordafrika)

Bessere Startzeiten für Spiel- und Server-Events (Territorienkämpfe, Kristallliga, Fraktionskriege, etc.), da sie an die lokalen Zeitzonen angepasst sind

Gründerpakete ermöglichen Zugang zur geschlossenen Beta, die am 3. April beginnt, und Early Access zum Serverlaunch, dazu noch Reservierungsmöglichkeiten für bestehende Charakter- und Gildennamen

Die Gründerpakete von Albion Europa bieten exklsuive Vanity-Skins in hellen und dunklen Designs sowie Premiumzeit, Gold und weitere Vorteile. Ab dem 24. April erhaltet ihr mit Gründerpaket einen früheren Serverzugang und könnt eure Charakter- und Gildennamen von bestehenden Servern übernehmen.