Albion Online: Neuer europäische Server angekündigt

Das Berliner Studio Sandbox Interactive hat gestern den Launch des neuen Servers Albion Europa für sein Fantasy Sandbox MMORPG Albion Online angekündigt, der für die Regionen Europa und MENA (Mittlerer Osten & Nordafrika) ist. Der neue Server bringt einen neuen Start in die Welt von Albion und soll verbesserte Verbindungsgeschwindikeiten, bessen Ping & Latenzen sowie optimierte in-game Eventzeiten für die Spieler in diesen Regionen mit sich bringen. Den Trailer "Ankunft in Europa" könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Der Server Albion West von 2017 wurde in Albion Amerika umbenannt und der Server Albion Ost von 2023 wurde in Albion Asien umbenannt. Ihr könnt weiterhin auf jedem Server eurer Wahl spielen.

Auch der neue Server setzt auf das bekannte Free to Play-Modell. Cross-Platform-Play zwischen PC, Mac, Linux, Android und iOS funktioniert mit einem Account. Zum Start von Albion Europa gibt es Gründerpakete. Diese bieten euch Early Access zum neuen Server, in-game-Gegenstände, Gold (die Premium-Währung im Spiel), Premium (bringt zusätzliche QoL und beschleunigt den Fortschritt) und exklusive Gründer-Nametags, Avatare, Einrichtungs- und Prestige-Gegenstände. Außerdem bekommt ihr als Gründer vollen Zugang zur geschlossenen Beta, die am 3. April 2024 starten soll. Dabei gibt es auch eine einmalige Herausforderung, mit der ihr ein Prestige-Set freischalten könnt. Als Gründer könnt ihr außerdem eure Charakter- und Gildennamen, die zum Zeitpunkt des Paketkaufs auf den aktuell bestehenden Servern existieren, reservieren lassen.

Die beworbenen Features des neuen Servers im Überblick: