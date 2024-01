Rock Band 4: Letzter DLC erscheint acht Jahre nach Release

XOne PS4

Vor mehr als acht Jahren wurde Rock Band 4 veröffentlicht und seitdem regelmäßig mit DLCs versorgt. Wie das Entwicklerstudio Harmonix bekannt gab, wird der am 25. Januar 2024 erscheinende DLC der letzte sein. Alle Live-Dienste sollen wie gewohnt weiterlaufen und alle bereits gekauften Inhalte weiterhin genutzt werden können. Produktmanager Daniel Sussman erklärt im Firmenblog, dass er und sein Team über die Jahre mehr als 3.000 Songs als DLCs veröffentlicht haben.

In Zukunft wird das Harmonix-Team, das seit 2021 zu Epic Games gehört, wie schon seit zwei Jahren an der Weiterentwicklung von Fortnite Festival arbeiten. Geplant ist die Unterstützung von Rock Band 4-Instrumenten in Fortnite.