Epic Games übernimmt Rock-Band- und Dance-Central-Entwickler Harmonix

Das Softwareunternehmen Epic Games hat am 23. November bekannt gegeben, dass sie das bisher unabhängige Studio Harmonix gekauft haben. Harmonix ist vor allem für die Entwicklung der Rock Band- und Dance Central-Franchises bekannt. Auf seiner Homepage schreibt Epic Games:

Alain Tascan, Vice President of Game Development bei Epic Games, ergänzt:

Auch Harmonix äußert sich auf der eigenen Homepage zu der Übernahme:

In den letzten 26 Jahren haben wir uns bemüht, die Art und Weise, wie Menschen Musik erleben und mit ihr interagieren, neu zu definieren. Von den Anfängen von The Axe bis hin zu Guitar Hero, Rock Band, Dance Central, unseren VR-Titeln, Fuser und allem, was dazwischen liegt, haben wir uns bemüht, neu zu definieren, was ein Musikspiel sein kann. Jetzt werden wir mit Epic zusammenarbeiten, um die Erwartungen erneut zu übertreffen, indem wir unsere einzigartige musikalische Spielerfahrung in das Metaverse bringen.