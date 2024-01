VVVVVV: 14. Jahrestag mit großem Update und Steam-Deck-Verifizierung

PC Switch PS4 3DS PSVita iOS Linux MacOS Android Browser

Wir schreiben das Jahr 2010. Apple stellt das iPad vor, bei der Fußball-WM in Südafrika sorgt die Vuvuzela für geplatzte Trommelfelle und eine große Indie-Welle macht das Genre der 2D-Plattformer wieder populär. Mit dabei: VVVVVV. 14 Jahre später erhält der mittlerweile zum Klassiker avancierte Puzzle-Platformer ein großes Update, das auch den Verified-Status für das Steam Deck mit sich bringt.

Die größte Neuerung der Version 2.4 ist die erstmalige professionelle Übersetzung in 21 Sprachen, wie VVVVVV-Schöpfer Terry Cavanagh in der Update-Beschreibung auf Steam betont. Neben Deutsch wurde das Spiel auch in die weniger verbreiteten Sprachen Walisisch und Katalanisch sowie in die Kunstsprache Esperanto übersetzt. Das Update enthält außerdem Bugfixes, Performance-Optimierungen und eine Vielzahl von Detailverbesserungen. Auf dem Steam Deck startet das Spiel in der neuesten Version im Vollbildmodus, was zum Erreichen des Verified-Status beigetragen haben dürfte. Die gesamte Liste der Änderung würde ausgedruckt 14 A4-Seiten umfassen. Wir haben sie euch in den Quellen der News verlinkt.

Cavanagh bedankt sich bei den vielen Quellcode-Kontributoren auf Github, ohne die dieses Update nicht möglich gewesen wäre, wie er sagt. Den Code des Spiels hat er 2020 veröffentlicht. Zwar tat er das unter einer eher restriktiven Lizenz, was die Community aber nicht davon abgehalten hat sich an der Weiterentwicklung zu beteiligen.

Bei VVVVVV steuert ihr den Weltraum-Captain Viridian, der zu Beginn des Spiels in einer Paralleldimension strandet und sich in der Folge auf die Suche nach seiner Crew begibt. Untypisch für einen Plattformer könnt ihr nicht springen, sondern ändert stattdessen die Richtung der Gravitation, um nach oben zu „fallen“. Das Spiel ist für eine Vielzahl von Systemen erhältlich: Windows, Linux, MacOS, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, Playstation Vita, Playstation 4, iOS und Android sowie die Exoten Open Pandora, Ouya und C64. Das Update steht aktuell nur für die PC-Version zur Verfügung.