GC23 - Zankstelle Vol. 97: Das Star Wars-Special auf der Gamescom 2023

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Gamescom wirft ihren dunklen Schatten voraus wie der Todesstern auf Alderaan- und auch der GamersGlobal-User-Podcast bleibt nicht von ihr verschont. In der ersten Folge nach der Sommerpause begrüßt Jonas einen Gast, der bereits in den Folgen zum 30jährigen Zelda-Jubiläum und zum Thema Themenhochzeiten für tiefe Einblicke gesorgt hat: Torsten Heine.

Auch bei seinem dritten Zankstellen-Einsatz hat er ein interessantes Thema im Gepäck: Mit seiner Hobby-Gruppe Controller Bandits stellt er ein Star Wars-Programm in Halle 10.2 im Bereich der Retro Area auf die Beine. Das komplette Programm findet ihr auf der Seite der Bandits. Neben einer Ausstellung von über 25 Darth Vader Funko Pop-Figuren werden klassische Spiele aus der weit weit entfernten Galaxie auf ganz ganz alten Systemen gezeigt. Zu Gast am Stand ist auch die German Base Yarvin, die mit ihren Cosplay-Kostümen den richtigen Rahmen setzen für Crisio, der Star Wars - Jedi Survivor mit einem Thermomix spielen wird. Über die Planung und das Drumherum einer solchen Veranstaltung plaudert Torsten in der Zankstelle.