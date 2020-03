Star Wars - Jedi Knight - Jedi Academy für PS4 und Switch erschienen

Switch PS4

Das beim Autoren dieser News sehr beliebte Star Wars - Jedi Knight - Jedi Academy ist seit Kurzem auch für die PS4 und die Switch verfügbar. In dem Klassiker von 2003 schlüpft ihr in die Rolle eines jungen Padawans und nicht mehr in die Haut von Kyle Katarn. Dafür dürft ihr euch einen eigenen Charakter erstellen, indem ihr Spezies, Aussehen und Geschlecht festlegt. Im Folgenden werdet ihr in den Wegen der Macht und im Kampf mit dem Lichtschwert unterrichtet. Dabei begegnet ihr auch manchen Berühmtheiten aus dem Star-Wars-Universum und bereist viele bekannte Orte.

Im Laufe des Spiels dürft ihr nicht nur euer Lichtschwert individualisieren (ähnlich wie es später in Star Wars Jedi - Fallen Order gemacht werden kann), sondern auch wählen, ob ihr bei einem Lichtschwert bleibt, zwei Lichtschwerter gleichzeitig schwingt oder ein Doppellichtschwert wie Darth Maul führt.

Neben dem Erlernen der Lichtschwertkünste steht auch das Training in der Macht an. So könnt ihr vorhandene Fähigkeiten verbessern und neue erlernen. Neben aus den Filmen bekannten Fähigkeiten, wie der Geistestrick, kommen bei erfahrenen Jedis auch neue Anwendungen dazu, zum Beispiel die Möglichkeit mithilfe der Macht zu heilen.

Die jetzt veröffentlichte Fassung enthält wieder einen Online-Multiplayer mit einer neuen, modernen Steuerung, so die Entwickler. Es können jetzt bis zu 16 Spieler in sechs Multiplayer-Modi antreten. Mit dabei sind Belagerung, Power-Duell, Flaggeneroberung, Duell und Jeder-Gegen-Jeden (einzeln und in Teams).