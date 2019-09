Star Wars: Rückkehr zweier Jedi-Knight-Klassiker für Switch und Playstation 4

PC PS4 MacOS andere

Bereits am 24. September erscheint eine Neuauflage von Star Wars - Jedi Knight 2 - Jedi Outcast für die Nintendo Switch und die Playstation 4. Speziell für die Switch wurde die Steuerung für die Gyro-Sensoren der Joy-Cons angepasst. Auch die Steuerung für die Playstation 4 wurde entsprechend geändert. Ebenso wird es Online-Mehrspielerkämpfe in beiden Versionen geben. Die Umsetzungen erfolgen durch den Entwickler Aspyr, welcher sich auf Portierungen (Call of Duty, Tomb Raider) spezialisiert hat. Anfang 2020 soll dann der Nachfolger Star Wars - Jedi Knight - Jedi Academy für beide Plattformen erscheinen.

Die beiden Spiele wurden ursprünglich von Lucasarts entwickelt und sind Fortsetzungen der beiden Dark-Forces-Spiele. In allen Spielen verkörpert ihr dabei Kyle Katarn, welcher, laut altem Star-Wars-Kanon, ursprünglich die Baupläne für den ersten Todesstern vom Imperium erbeutet hatte. War der erste Teil noch ein klassischer Ego-Shooter, entwickelte sich die Reihe später zu einem Third-Person-Shooter, in welchem die Schusswaffen in den Hintergrund und eure Fähigkeiten mit einem Lichtschwert und Machtkräften in den Vordergrund rückten.